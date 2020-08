Il premio Oscar Glen Keane ospite a Giffoni 2020

Il mago dell'animazione, papà di tanti personaggi Disney e premiato con la prestigiosa statuetta per il corto Dear Dear Basketball, girato insieme a Kobe Bryant e John WIlliams, incontrerà in streaming il 27 agosto il pubblico dei Giffoni Film Festival

Il premio Oscar Glen Keane sarà tra i protagonisti di #Giffoni50, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno). L'incontro, in streaming, è in programma per giovedì 27 agosto. I giurati della categoria Generator +13 avranno la possibilità di confrontarsi con una delle firme più prestigiose del cinema d'animazione, regista dell'atteso Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria. Il film di animazione, una co-produzione Pearl Studio e Netflix, sarà disponibile in autunno solo su Netflix.

Il nuovo film di Glen Keane Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria racconta la storia di una brillante ragazzina che, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l'esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Il film e' un'emozionante avventura musicale che racconta la capacita' di andare avanti, l'accettazione di novita' inattese e il potere dell'immaginazione. Nella versione originale dell'opera, la voce della giovane protagonista Fei Fei e' dell'attrice rivelazione Cathy Ang. Il voice cast vede, inoltre, la presenza di Phillipa Soo (Chang'e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papa'), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e Sandra Oh (Signorina Zhong).