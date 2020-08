Arriva una nuova collezione su Sky On Demand: Caccia all'uomo

Da martedì 11 agosto i film d'azione si fanno ancora più adrenalinici quando la missione è dare la caccia a un criminale, come in tutti i film di questa collezione tra cui la prima visione di City of Crime, l’adrenalinico Zero Dark Thirty, firmato da Kathryn Bigelow e The Reach - Caccia all'uomo con Michael Douglas.



City of Crime

Il film diretto da Brian Kirk, racconta la storia di un detective della polizia di New York, Andre Davis (Chadwick Boseman), alle prese con una frenetica caccia all'uomo, sulle tracce di una coppia di rapinatori ed ex veterani di guerra, Michael Trujillo (Stephan James) e Ray Jackson (Taylor Kitsch), che hanno ucciso otto poliziotti. I due criminali avevano deciso di attuare un furto di cocaina, ma l'impresa si era rivela più complicata del previsto e una volta giunti sul posto otto ufficiali, hanno aperto il fuoco uccidendoli uno a uno. Per la loro cattura a Davis viene affidato un partner, il detective della narcotici Frankie Burns (Sienna Miller), e in accordo con il capitano McKenna (J.K. Simmons), decidono di far chiudere tutti i 21 ponti della città per evitare la fuga dei killer. La frenetica caccia all'uomo, però, si dovrà svolgere in un'unica notte, infatti alle 5 del mattino i ponti verranno riaperti. Prima che i due criminali riescano a fuggire con nuove identità, Davis e Burns riescono a identificarli. Diverrà sempre meno chiaro, però, se è il detective a essere sulle tracce di qualcuno o se è lui stesso a essere braccato, dopo la scoperta di un'enorme cospirazione alle sue spalle...