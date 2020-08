Un processo sofferto e drammatico, che lo vede passare dalle preghiere ai sacrifici animali. Rituali cui il giovane ha assistito, il che lo trasforma in un uomo violento. Il percorso sul quale si ritrova è ricco di folli predicatori, crudeli religiosi e sceriffi corrotti, così come una coppia di serial killer.

“ The Devil All The Time ” è uno dei film più attesi dal pubblico di Netflix, considerando il cast stellare. Si tratta di un adattamento dell’omonimo romanzo di Donald Ray Polloc . La pellicola è un thriller psicologico basato su un gruppo di differenti personaggi squilibrati, poco propensi alla giustizia.

Un post condiviso da Netflix US (@netflix) in data: 3 Ago 2020 alle ore 12:35 PDT

The Devil All The Time, il cast

approfondimento

“The Devil All The Time” è un thriller in arrivo su Netflix il prossimo 16 settembre. Willard Russell è interpretato da Bill Skarsgard, appartenente a una nota famiglia di celebri attori. Suo padre è Stellan Skarsgard e i suoi fratelli sono Alexander e Gustaf. Nato nel 1990, è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Pennywise in “It” e “It – Capitolo due”. Interpreta il padre di Arvin Russell, che ha il volto di Tom Holland.

Il suo volto è immediatamente associato al personaggio di “Spider-Man”. È uno dei protagonisti dell’Universo Cinematografico Marvel. Ha inoltre preso parte a film come “Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick”, di Ron Howard, e “Civiltà perduta”, al fianco di Charlie Hunnam e Robert Pattinson.