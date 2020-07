Donne oltre gli schermi, al via la prima edizione del Lecco Film Fest

La Fondazione Ente dello Spettacolo propone la realizzazione del progetto “Donne oltre gli schermi. Lecco Film Fest”, la prima edizione di un festival di cinema che si svolgerà a Lecco da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2020, da realizzarsi in collaborazione e con il supporto di Confindustria Lecco e Sondrio.

Il festival è una iniziativa innovativa nel panorama italiano, per il contenuto e i linguaggi utilizzati, poiché propone uno sguardo tutto al femminile sul mondo del cinema in Italia e all’estero per dare spazio a registe, produttrici, attrici, di rappresentare la propria opera e mostrare il proprio punto di vista su temi attuali. Non è un festival sul mondo femminile, ma uno spazio per la narrazione femminile, dunque trasversale a tutti i settori in cui le donne portano un contributo fondamentale allo sviluppo culturale, sociale, economico.

Il format proposto prevede un momento di confronto nel pomeriggio, cui parteciperanno, al fianco dei personaggi del cinema, imprenditrici, volti noti della tv, giornaliste, scrittrici. Di sera ci sarà la proiezione dei film, con presentazione e dibattito insieme alla regista e al cast. Ad ampliare la proposta, un percorso di formazione al mattino rivolto ai giovani della città, oltre a spazi e momenti di visibilità per il territorio (partner istituzionali, imprese, mondo associativo).

Tutti gli incontri saranno gratuiti e sarà possibile parteciparvi tanto dal vivo quanto in digitale, nuova dimensione del festival sviluppata appositamente per fronteggiare i limiti imposti dall’imprevisto contesto sanitario.

A produrre il festival è Fondazione Ente dello Spettacolo, una organizzazione sostenuta dalla Chiesa Italiana per la diffusione e promozione della cultura cinematografica, già curatrice di eventi in tutta Italia (si veda, ad esempio, il Tertio Millennio Film Fest, giunto alla XXIII edizione, https://www.tertiomillenniofilmfest.org e Castiglione Cinema - Rdc Incontra”, giunto alla III edizione, https://www.entespettacolo.org/castiglione), editrice della Rivista del Cinematografo, il più antico mensile di cinema in Italia.