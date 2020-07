Star Wars, a Parigi arriva un cinema ispirato al Senato Galattico

La Oma, catena di cinema francese, ha annunciato l’inizio dei lavori di una nuova sala cinematografica futuristica, progettata dall’architetto Pierre Chican. In rete si è subito parlato della grande somiglianza tra l’artwork presentato e la conformazione del Senato Galattico di Coruscant

Le sale cinematografiche del futuro Chissà come saranno le sale cinematografiche del futuro? Saranno ancora quelle oasi di raccoglimento in cui il buio ci circondava e che attraverso le immagini dei film ci trasportava in un’altra dimensione? Possiamo solo immaginare, oppure no. Basterà recarsi a Parigi e dal 2021 entrare in una delle nuove sale che sta realizzando la Oma Cinema, una catena francese che, proprio in questi giorni ne ha svelato il progetto definitivo.

Un progetto dell'architetto Pierre Chican approfondimento Star Wars, dopo 40 anni l’Impero colpisce ancora A darne notizia la stessa Oma che ha annunciato, tramite il suo sito ufficiale, l’inizio dei lavori di una nuova sala cinematografica progettata dall’architetto Pierre Chican, responsabile di altri due cinema della capitale francese l’UGC Cine Cite les Halles e l’UGC Bercy. “Considerato che le sale cinematografiche costruite da più di 50 anni sono tutte molto simili e riproducono lo stesso tipo di sedili per il pubblico, questa nuova idea di cinema crea un’esperienza cinematografica allo stesso tempo intima, spettacolare e coinvolgente, in cui ogni posto è il posto migliore”.

Le somiglianze tra il senato galattico di Star Wars approfondimento Da Star Wars a Indiana Jones, cimeli del cinema all'asta La particolarità, notata subito dagli utenti in rete è quella di ricordare il Senato Galattico di Star Wars comparso nella trilogia prequel della saga. Ma al di là dei facili accostamenti c’è da aggiungere che l’idea di ripensare le sale cinematografiche va incontro soprattutto al problema del distanziamento sociale, Infatti uno dei tanti problemi che stanno venendo alla luce a seguito della fine del lockdown è sicuramente quello di organizzare i luoghi di assembramento sociale in maniera da tale da far rispettare la distanza di sicurezza indispensabile per evitare di far riesplodere il contagio da Coronavirus (vai agli aggiornamenti).





Ōma Cinema has designed a new type of movie theater that looks strangely familiar to the Galactic Senate.



(Source: https://t.co/eSMpNzMQfb) pic.twitter.com/wR9fst1kPZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 20, 2020