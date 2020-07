Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 22 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 22 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi sfrutta le proprie doti da agente segreto al servizio dei propri amici, così da poterli vendicare.

Grease – Brillantina, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Musical cult con John Travolta e Olivia Newton-John. Ambientato negli anni ’50, il film racconta del ritorno dalle vacanze di un gruppo di liceali. Due di loro si sono innamorati al mare ma in città lui dovrà riprendere il suo ruolo nel branco.

American College, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Teen comedy degli anni ’80. Le vicende divertenti e piccanti di un gruppo di studenti, tra scherzi, voglia di divertirsi e corteggiamenti.

7 uomini a mollo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia sulle seconde occasioni. Un gruppo di uomini in crisi di mezza età decide di creare una squadra di nuoto sincronizzato.

Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Terzo capitolo dell’action comedy di Eddie Murphy. Axel Foley torna in azione per catturare gli assassini del suo capo.

Oltre il giardino, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Un 50enne giardiniere analfabeta conosce per caso la moglie di un magnate. Lei lo scambierà per un fine gentiluomo.

Terapia di coppia per amanti, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Il rapporto tra due amanti è molto tormentato. I due decidono così di sottoporsi a una strana terapia di coppia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il dubbio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Meryl Streep e Philip Seymour Hoffman in un dramma ambientato in una chiesa nel Bronx di New York. La suora di un istituto cattolico inizia ad avere dei sospetti di pedofilia nei confronti di un giovane prete molto amato dai fedeli.

L’ultima tentazione di Cristo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Martin Scorsese dirige Willem Dafoe nel racconto di Cristo in croce. Come sarebbe stata la sua vita se avesse rinunciato alla propria missione? Ecco a cosa pensa mentre viene crocifisso.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Top Cat e i gatti combinaguai, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Top Cat, il gatto randagio creato da Hanna & Barbera, intende rapinare Mr. Big con l’aiuto dell’amico Benny.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Casino Royale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo film di Daniel Craig nei panni di James Bond. Questi dovrà riuscire a fermare il piano terroristico collegato a un ricco banchiere. Proverà a batterlo al tavolo da poker.

Big Game – Caccia al Presidente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Samuel L. Jackson interpreta il Presidente degli Stati Uniti. Dopo essere sopravvissuto a un attentato, si imbatte in un coraggioso ragazzino che lo aiuterà a mettersi in salvo.

Film horror da vedere stasera in TV

Scream 2, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Secondo capitolo della celebre saga horror di Wes Crave. Due anni dopo gli omicidi del primo film, un nuovo serial killer con il volto coperto terrorizza la cittadina.

La Llorona: le lacrime del male, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Torna al cinema una figura storica del folclore messicano: la donna fantasma che piange i propri figli defunti.

Film romantici da vedere stasera in TV

La dura verità, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La produttrice di un talk show decide di seguire i consigli di un cinico “esperto” in tema amoroso.

I programmi in chiaro

SuperQuark, ore 21:25 su Rai 1

Piero Angela conduce il suo storico programma, spiegando perché l’uomo faccia così fatica a liberarsi dei combustibili fossili, indicando la via per il futuro.

N.C.I.S., ore 21:45 su Rai 2

Quindicesimo episodio della sedicesima stagione, dal titolo “Omicidio all’equatore”. Durante il battesimo della USS Ewing, un corpo viene avvistato in mare.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che aiuta parenti e amici a mettersi in contatto con i propri cari scomparsi.

Come sorelle, ore 21:20 su Canale 5

Terzo episodio della prima stagione. Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove. Non potrà però lasciare la città.

Chicago Fire, ore 21:16 su Italia 1

Nono episodio della settima stagione, dal titolo “Una famiglia”. Chloe rimane gravemente ferita in un incidente d’auto. Naomi chiede a Casey di accompagnarla all’incontro con i capi della Granbrook.

Ticker, ore 21:25 su Rete 4

Steven Seagal è un detective a San Francisco. Lui e il suo partner devono vedersela con una pericolosa gang terroristica.

Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico…, ore 21:15 su La7

Alberto Sordi è l’editore Di Salvio che, con un suo collaboratore, si dirige in Angola alla ricerca del cognato.

Tulipani – Amore, onore e una bicicletta, ore 21:30 su Tv8

Anna è una giovane canadese che si reca in Puglia per spargere le ceneri della madre, originaria di quelle terre.

Robin Hood, ore 21:25 su Nove

Rivisitazione della leggenda a opera di Ridley Scott, che sceglie Russell Crowe come protagonista. Questi restituisce la spada del defunto Robin, impersonandolo per volere di suo padre, ormai gravemente malato.