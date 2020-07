Ariadna Romero, una bellezza tra cinema, moda e tv

2/15

Finalmente la felicità racconta la storia di Benedetto, musicista , chiamato dalla trasmissione "C'è Posta per te", che scopre che la mamma, recentemente venuta a mancare, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Sono passati diversi anni e la bambina in questione è diventata una splendida modella, Luna (interpretata da Ariadna Romero). Arrivata in Italia per lavoro, la ragazza contatta l'uomo, proprio grazie al famoso programma, perché vuole assolutamente conoscerlo.

I Migliori film di Leonardo Pieraccioni