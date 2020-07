Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 15 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 15 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Metti una notte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Cristiana Capotondi e Amanda Lear. Nella notte di Roma, Martino cerca l’amore al fianco di una bambina e una nonna eccentrica.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand nel sequel di “Ti presento i miei”. In questo capitolo si assiste all’incontro tra i quattro suoceri.

L’ospite – Un viaggio tra i divani degli altri, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Guido si separa da Chiara e chiede ospitalità ad amici e parenti, diventando di fatto spettatore delle loro vite private.

Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo capitolo dedicato ad Alex Foley, interpretato da Eddie Murphy. Stavolta si ritrova in California per indagare sul ferimento di un suo amico.

Attenti al gorilla, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia surreale con Frank Matano. Lorenzo vince una causa contro uno zoo ed è costretto a portarsi a casa un gorilla.

Film biopic da vedere stasera in TV

Truman Capote: a sangue freddo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar e Golden Globe a Philip Seymour Hoffman, che interpreta Truman Capote. Si racconta nel film del suo capolavoro, “A sangue freddo”, frutto delle confessioni di un killer dopo il massacro di una famiglia.

Cinema verite, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pellicola che racconta la storia del primo reality show. È il 1973 e una famiglia americana accetta di vivere sotto l’occhio delle telecamere 24 ore al giorno.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious – Solo parti originali, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quarto capitolo della saga con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Paul Walker. Dom torna a Los Angeles per vendicare la morte della sua Letty.

Hercules – La leggenda ha inizio, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Nuova versione della leggenda di Ercole. Ignaro del proprio destino da eroe, Ercole desidera unicamente l’amore di Hebe ed è pronto a tutto per ottenerlo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel di “Dragon Trainer”, che vede Hiccup al fianco del fedele Sdentato, impegnato a salvare il villaggio da un temibile drago rinnegato.

Film thriller da vedere stasera in TV

La fuga dell’assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jonathan Rhys Meyers in un action thriller tra mistero e scienza. Un esperto di genetica esplora la psiche di un uomo i cui sogni, sempre incentrati su omicidi, iniziano ad avverarsi.

Film horror da vedere stasera in TV

Scream, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror cult degli anni ’90, diretto da Wes Craven. Un serial killer mascherato inizia a uccidere i giovani della città di Woodsboro.

Film romantici da vedere stasera in TV

The Good Guy, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alexis Biedel protagonista di una storia romantica ambientata a New York. Tommy è un broker di Wall Street che insegna al collega Daniel le armi della seduzione. Entrambi però si innamorano di Beth.

Film bellici da vedere stasera in TV

Fury, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Brad Pitt, Shia LaBeouf e il resto di una squadra americana sono dietro le linee nemiche in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale. A bordo del loro carrarmato, si ritroveranno a fronteggiare il nemico e le proprie paure.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Un mercoledì da leoni, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Nell’estate del 1962 le spiagge della California sono il teatro delle esibizioni di tre surfisti. Saranno però divisi dalla guerra in Vietnam.

I programmi in chiaro

SuperQuark, ore 21:25 su Rai 1

Piero Angela spiega perché sia così difficile fare a meno dei combustibili fossili. Idee su come sia possibile accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite.

N.C.I.S., ore 21:45 su Rai 2

Tredicesimo episodio della sedicesima stagione, dal titolo “La regola dieci”. Una bambina viene ritrovata in un magazzino dopo essere stata imprigionata da due uomini in un seminterrato con sua madre.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Trasmissione storica condotta da Federica Sciarelli, che aiuta parenti e amici a mettersi in contatto con i cari spariti.

Come sorelle, ore 21:21 su Italia 1

Secondo episodio della prima stagione. Il mattino dopo l’omicidio di Tekin, suo figlio giunge nella vita di Sinan.

Chicago Fire, re 21:16 su Italia 1

Sesto episodio della settima stagione, dal titolo “Tutte le prove”. Gorsh sostituisce Boden nel comando della 51 ma è chiaramente inadatto al ruolo.

Firewall – Accesso negato, ore 21:27 su Rete 4

Esperto di sicurezza di una banca è costretto a invadere il sistema che lui stesso ha protetto per salvare la propria famiglia.

Il medico della mutua, ore 21:15 su La7

Giovane dottore cerca di arricchirsi attirando a sé più pazienti della mutua possibile.

Dear John, ore 21:30 su Tv8

John Tyree è un giovane dalla indole ribelle della Carolina del Sud. Decide di arruolarsi e viene spedito oltre oceano. In licenza però incontra Savannah, ragazza che cambia la sua vita.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:25 su Nove

Michael è un uomo stressato dai suoi mille impegni. Un giorno entra in possesso di un telecomando in grado di gestire il tempo ma ogni scelta avrà un prezzo da pagare.