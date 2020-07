Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 10 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 10 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Soldado, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di “Sicario”. Un uomo misterioso, ingaggiato dall’FBI, proseguirà la propria sanguinolenta guerra al narcotraffico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Favolacce, ore 21:15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Drama

Elio Germano nella favola nera dei fratelli D’Innocenzo. In periferia di Roma una comunità di famiglie è sul punto di esplodere, sommersa dalla rabbia.

Accadde in aprile, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Idris Elba nella pellicola che narra il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu. Il tutto passa attraverso la storia di due fratelli posti ai differenti lati della barricata.

Everest, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jake Gyllenhaal in un film ispirato a eventi reali avvenuti in anni di tentativi di scalata alla vetta della montagna più alta al mondo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 7, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Settimo capitolo della saga con Vin Diesel, Paul Walker, The Rock e Michelle Rodriguez. Spazio a Jason Statham in questa pellicola dopo il decesso di Paul Walker. Dom e compagni devono difendersi da un sanguinario killer.

John Wick, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Primo capitolo della saga di John Wick. Questi, interpretato da Keanu Reeves, è un assassino professionista, celebre nel mondo underground dei killer. Si era ritirato dal giro ma è costretto a tornarvi dopo l’aggressione subita in casa sua dal figlio del suo ex partner.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Baby Boss, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un bambino entra in conflitto con il neonato appena aggiuntosi alla famiglia. Questi è un vero dittatore e nasconde un segreto.

Film comici da vedere stasera in TV

Le regole della truffa, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Commedia con Ashley Judd e Patrick Dempsey. Due bande assaltano la stessa banca ma restano entrambe bloccate all’interno dell’edificio.

La coppia dei campioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi e Max Tortora in una commedia on the road. Il dirigente e il magazziniere di un’azienda si ritrovano a viaggiare verso Praga per assistere alla finale di Champions League.

Mother’s Day, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts. La festa della mamma intreccia i destini di 4 donne, tra amori e segreti.

Miss Detective, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Sandra Bullock nel ruolo di una detective dell’FBI chiamata a sventare un attacco terroristico durante il concorso di Miss America.

La prima pietra, ore 21:14 su Premium Cinema 3

A scuola un bambino musulmano lancia una pietra rompendo un vetro. Si scatena così un dibattito ricco di colpi di scena.

Film gialli da vedere stasera in TV

Agatha Christie: La serie infernale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Primo episodio della miniserie con John Malkovich, che interpreta il detective Poirot. Stavolta dovrà decifrare un misterioso indizio per scoprire l’identità di un serial killer.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le quattro piume, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso ambientato sul finire del 1800. Un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando d’essere un vero eroe.

I programmi in chiaro

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Rimontaggio di otto puntate con il meglio di tutte le edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

Scatti di follia, ore 21:20 su Rai 2

Una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato in un modello da rivista. Il giovane diventa però la sua ossessione.

La Grande Storia – Quasi Amici, ore 21:20 su Rai 3

Il racconto del rapporto tra Mussolini e Hitler, passando attraverso i loro 17 incontri. La prima volta avvenne a Venezia nel 1934.

Manifest, ore 21:20 su Canale 5

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “Allacciate le cinture”. La famiglia Stone è coinvolta in una sparatoria, mentre Ben va in missione per localizzare due passeggeri del volo 828.

La fidanzata di papà, ore 21:30 su Italia 1

Barbara e Matteo sono due ragazzi italiani che vivono a Miami. Lei è incinta e fa arrivare in città i propri genitori, così come quelli di Matteo. Il padre di quest’ultimo, rimasto vedovo da poco, si ritroverà in una relazione con la madre di Barbara.

Stasera Italia, ore 20:30 su Rete 4

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Amore Mio Aiutami, ore 21:15 su La7

Il direttore di una banca impazzisce del tutto quando scopre che sua moglie ha un’amante.

Italia’s Got Talent – Best of, ore 21:30 su Tv8

Raccolta dei momenti migliori dell’ultima stagione di “Italia’s Got Talent”, con i concorrenti giudicati da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Il meglio del programma condotto da Maurizio Crozza, che racconta l’Italia odierna, tra cronaca e politica, con grande ironia.