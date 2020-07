"Ciak" festeggia 35 anni e passa in rassegna le copertine storiche

Nel mensile in uscita trova spazio la prima parte di un viaggio attraverso le cover dedicate in oltre tre decenni a film di successo e star italiane e internazionali. E nel numero di luglio, in "vetrina" c'è l'esordio hollywoodiano dell'attore Luca Marinelli, accanto a Charlize Theron

Il magazine del cinema Ciak festeggia 35 anni e lo fa con un numero speciale in uscita a luglio. Nella rivista troverà spazio la prima parte di un viaggio attraverso le copertine storiche dedicate in oltre tre decenni a film di successo e star vecchie e nuove italiane e internazionali. Un modo per rivivere la storia del grande schermo, ma anche del mensile dal 1985 a oggi.

La cover di luglio dedicata a Luca Marinelli vedi anche The Old Guard, fuori il trailer del film con Charlize Theron E a proposito di stelle, la cover di luglio è dedicata a un astro contemporaneo: l'attore Luca Marinelli (FOTO), che debutta a Hollywood accanto a Charlize Theron, in "The Old Guard", la nuova pellicola Netflx in uscita il 10 luglio sulla piattaforma di streaming.

Un viaggio che dura da 420 mesi Quello di Ciak è un percorso lungo ormai 420 mesi. "Ciak compie 35 anni - si legge sul sito del mensile - e la sua storia si fonde con quella di tre decenni e mezzo di storie, titoli e volti del cinema mondiale come nessun’altra nel nostro Paese. Un viaggio prezioso compiuto in un fiato e che ha davanti ancora tanti film, mutamenti, personaggi da raccontare".