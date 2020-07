Vale la pena di fermarsi a vedere un film di Ken Loach. Perché, senza alcun dubbio è rimasto l'unico regista in circolazione che da anni insiste nel raccontare il mondo del lavoro e della cosiddetta working class. Lo fa mentre la maggior parte del cinema volutamente ignora l’argomento e gira la testa dall’altra parte come se non fosse reale, o peggio come se annoiasse il pubblico pagante che va al cinema. Eppure quello che racconta Loach è davanti ai nostri occhi, i danni provocati dal liberismo dilagante appaiano evidenti, i guasti delle privatizzazioni e del welfare perduto sono corde che toccano da vicino tutti noi. Nel 2019 l’autore inglese, 83 anni, due volte Palma d'oro (un record che divide con i fratelli belgi Dardenne) ci ha riprovato con Sorry We Missed You. che ora sbarca in prima tv su Sky Cinema Due alle 21.15.

Il cast

Protagonista principale di Sorry We Missed You nei panni del protagonista Ricky Turner è Kris Hitchen, alla sua prima prova importante come attore. Quarantenne, Hitchen ha lavorato duramente per vent'anni come idraulico quando un annuncio lo ha spinto a presentarsi ai provini per il film. Il suo Ricky è un lavoratore quasi maniacale, è bravo in qualsiasi lavoro in cantiere ma la crisi finanziaria del 2008 ha fortemente segnato la sua esistenza: con il crollo del settore edilizio, ha perso il suo lavoro e non ha potuto avere favori né dalle banche né dalle agenzie di credito. Non potendo acquistare una casa, vive in affitto con la moglie Abby, con cui cerca di sbarcare il lunario e garantire una vita decente ai figli Seb e Liza Jane. Il lavoro di corriere per lui rappresenta una seconda possibilità per concretizzare i sogni di acquistare finalmente casa. Abby, la moglie di Ricky, ha il volto di Debbie Honeywood, assistente scolastica alla sua prima partecipazione a un film. Abby lavora di sera come assistente agli anziani a domicilio e fatica non poco dopo aver venduto la sua auto per agevolare il marito. Lavorando, si sente quasi in colpa per non riuscire a prendersi cura della famiglia e, in particolare, dei due figli, portati in scena da Rhys Stone e Katie Proctor. Il cast principale di Sorry We Missed You è poi completato da Ross Brewster, poliziotto scelto per interpretare il ruolo di Maloney, il pragmatico capo di Ricky al deposito di distribuzione.