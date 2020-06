Jessica Chastain nei panni di un killer letale che si ritrova con un bersaglio sulla schiena. Un action da non perdere

Il 25 settembre 2020 arriverà al cinema “Ava”, nuovo film con Jessica Chastain , John Malkovich e Colin Farrell . La produzione della pellicola ha avuto inizio nel 2018, quando Tate Taylor era stato ingaggiato per dirigere questa produzione. Nel novembre del 2019 è stato poi annunciato un cambio di titolo, da “Eva” ad “Ava”.

Col tempo la polemica si è sgonfiata e i lavori sono andati avanti. La produzione ha rilasciato un trailer avvincente, che mostra una Chastain spietata. Una pellicola ricca di combattimenti e uccisioni. Un action da non perdere.

Inizialmente il progetto era stato affidato a Matthew Newton, i cui problemi legali hanno condotto alle dimissioni. Ben lontano dalla sala, il film ha dunque subito iniziato a far discutere, seppur per questioni slegate dalla trama o dal montaggio. Jessica Chastain, sostenitrice del movimento #MeToo, era stata infatti accusata d’ipocrisia nell’aver accettato di lavorare con Newton.

Ava, la trama

La sinossi del film spiega come Jessica Chastain, ovvero Ava, sia un killer professionista. Da anni gira il mondo per porre fine alla vita di alcuni obiettivi d’alto rilievo, indicati dall’agenzia per la quale lavora.

Qualcosa però sta cambiando nel suo atteggiamento. Non sembra più intenzionata a uccidere persone senza conoscere il motivo dell’esecuzione richiesta. Inizia a parlare con le vittime designate, ottenendo informazioni che potrebbero mettere a rischio la sua vita e l’integrità dell’agenzia.