Venti titoli per tornare al cinema: è il listino di 01 Distribution , presentato durante la convention (virtuale) per la stampa ed esercenti. "Crediamo nell'importanza della sala come luogo centrale del cinema, per le emozioni che suscita, la costruzione dell'immaginario collettivo e perché è il perno dell'industria", ha detto Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema insieme a Luigi Lonigro, direttore di 01.

Nel listino, senza date e con i prossimamente del caso (un segnale questo che la dice lunga sul momento), tanti film attesi a cominciare da Tre Piani di Nanni Moretti di cui è stato mostrato un primissimo trailer. L'atteso nuovo film uscirà nei primi mesi del 2021 come ha annunciato lo stesso direttore di 01 Distribution, mettendo la parola fine alle incertezze sull'arrivo in sala e sulla possibilità che vada alla Mostra del Cinema di Venezia . Ricordiamo che il nuovo film di Nanni Moretti, era già scelto da Fremaux per Cannes 2020 poi saltato per il lockdown ( Gli aggiornamenti ).

Gli altri titoli del listino 2020 di 01 Distribution

approfondimento

Coronavirus, i festival del cinema si reinventano tra reale e virtuale

Dall'estero arriva il sequel di After, la saga amata degli adolescenti e il nuovo capitolo dell'horror Saw, Spiral, mentre a giorni cominceranno le riprese del nuovo film di Martin Scorsese Killers of the flower. Inoltre ci sarà il ritorno al cinema di Gianfranco Rosi con Notturno, Lacci di Daniele Luchetti, il Viaggio in Italia di Gabriele Salvatores realizzato con i filmini in lockdown dei cittadini, Freaks Out di Gabriele Mainetti, il Martone (ancora da terminare) di Qui Rido io sulla figura di Edoardo Scarpetta, Castellitto-D'Annunzio e La terra dei figli di Claudio Cupellini dalla graphic novel di Gipi (in odore di Venezia).