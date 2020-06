Wildlife, storia di un matrimonio in fiamme

Giovedì 11 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due va in onda in prima tv la pellicola con Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan premiata come Miglior film al Torino Film Festival, che segna l’esordio alla regia di Paul Dano

Non è certo raro che dei divi di Hollywood, magari più per vezzo che per reale vocazione, si ritrovino a dirigere un film. Capita però talvolta che qualche attore riveli un insospettato talento nello stare “dall’altra parte della macchina da presa”: è il caso di Paul Dano.

Il bravissimo attore, interprete di pellicole come Little Miss Sunshine e Il petroliere, ha esordito alla regia con Wildlife, film tratto dall’omonimo romanzo di Richard Ford, in prima tv giovedì 11 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due.