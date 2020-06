Ocean Rescue, il World Oceans Day si festeggia su Sky Cinema Family

Gli oceani rappresentano un patrimonio prezioso per l’umanità e per questo motivo vanno salvaguardati dalle minacce dell’inquinamento, del surriscaldamento e dello sfruttamento indiscriminato. Per celebrare queste incredibili riserve di vita, si terrà anche quest’anno il World Oceans Day .

Si parte con Echo - Il mio amico delfino, film ambientato in un’isola paradisiaca, incentrato sul legame profondo che si sviluppa fra un bambino di nome Luke con un simpaticissimo delfino. A seguire è la volta del delicato film d’animazione Il delfino – La storia di un sognatore.



Il preserale è dedicato a Bernie il delfino, una fiaba moderna ambientata sulle spiagge della Florida, che ha per protagonista una ragazza in grado di parlare con gli adorabili mammiferi marini. Alle 21 spazio a Qualcosa di straordinario, film tratto da una storia vera che vede John Krasinski e Drew Barrymore nei panni di un reporter e un’ambientalista che cercano in tutti i modi di salvare tre balene intrappolate fra i ghiacci.



Chiude la maratona, e con essa anche i festeggiamenti per il World Oceans Day 2020, il grande classico Flipper, con un giovane Elijah Wood nei panni dell’adolescente Sandy, mandato a trascorrere l’estate su un’isola con lo zio, il burbero Porter (Paul Hogan). Qui il giovane farà conoscenza con un delfino incredibilmente intelligente, che decide di ribattezzare Flipper.



Cinque film perfetti per celebrare in famiglia questa importante ricorrenza e per vivere la magia degli oceani e dei suoi straordinari abitanti. Tutte le pellicole saranno disponibili anche On Demand all’interno della Collezione Ocean Rescue.