“Un’attrice nera avrebbe dovuto interpretare Sue Storm nei Fantastic Four”. A dichiararlo è il regista Josh Trank in un’intervista su “Geeks of color” ripresa da Variety. Il filmaker voleva un cast afroamericano per i ruoli di Sue, Johnny e Franklin Storm. Un desiderio che è stato solo in parte assecondato dalla 20th Century Fox. “Quando ho chiesto alla produzione di ingaggiare una “Donna invisibile” diversa, ho ricevuto un no deciso. I grandi studi cinematografici pensano sempre alle grandi star, tipo Margot Robbie… Alla fine, come sappiamo la parte di Sue Storm è andata a Kate Mara”. Ripensando al film che è stato un flop al botteghino, Trank ammette: “Dovevo imporre le mie scelte scelte per il cast. Sento di aver fallito”.

UNA SCELTA DIFFICILE: JOHN STORM

Nei Fantastic Four, cinecomic del 2015, John e Franklin Storm sono interpretati da attori afroamericani. La scelta di assegnare il ruolo della Torcia umana a Michael B. Jordan è tuttavia, carica di retroscena. “Quando proposi l’attore ai produttori incontrai molte opposizioni. Diciamo che la mia scelta è stata mal accettata”. Ma a non gradire la decisione di Trank sono stati alcuni presunti appassionati dei supereroi di casa Marvel. “Ho ricevuto delle minacce di morte ha confidato il regista. Durante le riprese del film, dormivo con una pistola sul comodino. Non so se l’avrei usata ma volevo comunque difendermi.”