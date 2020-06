Sky Cinema Drama celebra il Biografilm Festival con Vite da film

La 16^ edizione del Biografilm Festival, la rassegna cinematografica che presenta le grandi biografie e le migliori storie cinematografiche, quest’anno si svolge online dal 5 al 15 giugno. Per l’occasione, da venerdì 5 a lunedì 15 giugno in prima e seconda serata, Sky Cinema Drama propone una rassegna di film biografici, per ripercorrere, attraverso le vicende di personaggi preminenti, pagine fondamentali del mondo della storia, della cronaca e della cultura.

Due le pellicole previste che parlano dell’operato di due coraggiose giornaliste in A MANO DISARMATA con Claudia Gerini, nei panni di Federica Angeli, e A PRIVATE WAR con Rosamund Pike, in quelli della reporter di guerra Marie Colvin.

Si passa a due artisti che sono rimasti nell’immaginario collettivo con i film NUREYEV – THE WHITE CROW e BOHEMIAN RHAPSODY con Rami Malek, premiato con l’Oscar® per l’interpretazione di Freddie Mercury.

Si parla di due celebri politici: CHURCHILL , in cui Brian Cox interpreta il Primo ministro inglese, e PATH TO WAR, L’ALTRO VIETNAM dove Michael Gambon è il Presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson.

Si va dalla famiglia Kennedy con JACKIE , in cui Natalie Portman è Jacqueline Kennedy nel momento in cui è chiamata ad affrontare il dolore per l'assassinio del marito, e LO SCANDALO KENNEDY , storia dello scandalo che travolse Ted Kennedy, interpretato da Jason Clarke.

Sabato 13

Si fa un passo indietro nella Storia con IL PRIMO RE, che racconta il mito di Romolo e Remo, e THE YOUNG MESSIAH, pellicola che ripercorre l'infanzia di Gesù.

Domenica 14

E' a volta di due film nostalgici: STANLIO & OLLIO, con Steve Coogan e John C. Reilly nei panni leggendario duo comico, e OLD MAN & THE GUN, in cui Robert Redford è il criminale “gentiluomo” Forrest Tucker.

Lunedì 15

Chiudono il ciclo due pellicole che raccontano due viaggi verso la Luna: FIRST MAN – IL PRIMO UOMO, con Ryan Gosling chiamato a interpretare Neil Armstrong, e APOLLO 13 con Tom Hanks.

Tutti i titoli sono On Demand

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come THE AVIATOR, diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio nei panni di Howard Hughes e GANDHI, la pellicola di Richard Attenborough vincitrice di otto premi Oscar®.