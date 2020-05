Ryan Gosling sarà il protagonista del film horror Wolfman

approfondimento

I migliori film con Ryan Gosling

Per quanto riguardo lo stile del film, stando a quanto riportato sempre da Variety, si starebbe pensando a uno stile simile a quello di Nightcrawler con Jake Gyllenhaal, per una pellicola ambientata ai giorni nostri ma con una vena soprannaturale.



Resta, infine, da capire quando potranno iniziare le riprese del lungometraggio. Negli Stati Uniti ancora non è stata annunciata una data di ripresa per i lavori delle produzioni, ed i set sono ancora fermi. Mentre in luoghi come la Nuova Zelanda le produzioni si sono già rimesse a lavoro come per Avatar 2