Shia LaBeouf e Dakota Johnson in viaggio verso un sogno

Arriva dal primo giugno su Sky Primafila Premiere In Viaggio Verso un Sogno-The Peanut Butter Falcon. Ecco la prima clip del film in italiano

Officine UBU è lieta di diffondere la prima clip tratta dal film IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO - THE PEANUT BUTTER FALCON , il film rivelazione negli Stati Uniti diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz che vede protagonisti l’emergente Zack Gottsagen e le star hollywoodiane Shia LaBeouf e Dakota Johnson , e che sarà disponibile a partire dal primo giugno su Sky Primafila Premiere

In viaggio verso un sogno-The Peanut Butter Falcon, la trama del film

approfondimento

Nasce Sky Primafila Premiere

ha fatto parlare molto di sé fin dalla première allo scorso South by Southwest (Texas), dove il passaparola generato dalla calorosa accoglienza ricevuta da parte di pubblico e critica gli ha permesso di raggiungere oltre 20 milioni di dollari al box office, diventando il maggiore incasso di un film indipendente nel 2019 negli Stati Uniti. É un’originale storia di amicizia on the road raccontata con leggerezza, umorismo e sensibilità, che saprà conquistare il cuore degli spettatori grazie anche alla straordinaria interpretazione di Zack Gottsagen.

Ecco la sinossi della pellicola

Zak (Zack Gottsagen), un giovane ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un wrestler professionista. In un’imprevista svolta del destino, la strada di Zak s’incrocia con quella di Tyler (Shia LaBeouf), un burbero fuorilegge in fuga. Tra i due nascerà un’amicizia così forte da riuscire persino a convincere Eleanor (Dakota Johnson), amorevole ma determinata tutrice di Zak, a unirsi al loro viaggio verso la Florida. Un'avventura moderna in stile Mark Twain per sognare senza limiti.