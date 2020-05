Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 27 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 27 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Allarme rosso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller di Tony Scott con Denzel Washington e Gene Hackman. Una base atomica viene occupata da un gruppo di russi. Un sommergibile americano riceve l’ordine di attaccare.

Birthday Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Seduzione e ricatti con Nicole Kidman e Ben Chaplin. Un impiegato molto timido decide di affidarsi a internet per riuscire a sposare una splendida ragazza russa. Non ha idea però che alla scena si aggiungono anche due pericolosi criminali.

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Thriller intenso con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Lui si è rifugiato su un’isola deserta, dove viene rintracciato dall’ex moglie. Lei gli chiede di uccidere suo marito, per salvare lei e il figlio che i due condividono.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Light of my life, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Casey Affleck dirige e interpreta un dramma post-apocalittico. La popolazione femminile è quasi totalmente decimata da un virus. Un padre difende la figlia, rimasta in vita, dalla brutalità degli uomini.

Sulle ali delle aquile, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Joseph Fiennes protagonista del sequel, non ufficiale, di “Momenti di gloria”. Si raccontano le drammatiche vicissitudini dell’atleta scozzese Eric Liddell, dopo il successo alle Olimpiadi del 1924.

Warrior, ore 21:13 su Premium Energy

Nick Nolte intrepreta un padre ex alcolizzato, che torna nella vita di uno dei suoi figli, interpretato da Tom Hardy, addestrandolo per un importante torneo di arti marziali mister. I due sono però ignari del fatto che anche il fratello salirà sul ring.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, Missione Goldfinger, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Sean Connery è James Bond nel terzo capitolo della saga dedicate all’agente 007. Fronteggerà il miliardario Goldfinger, che intende far esplodere una bomba nucleare a Fort Knox.

The International, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Clive Owen e Naomi Watts indagano su un noto banchiere, molto influente. Scoprono un traffico illegale d’armi gestito da un’organizzazione criminale.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Biancaneve e il cacciatore, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron in una rilettura della celebre fiaba di Biancaneve. La crudele regina incarica un cacciatore di uccidere la figliastra, in fuga verso il bosco.

Shark – Il primo squalo, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Jason Statham è Jonas, esploratore marino che dovrà dare la caccia a uno squalo preistorico, risvegliatosi e pronto a portare morte e distruzione ovunque vada.

Film romantici da vedere stasera in TV

The Ramen Girl – Un’americana a Tokyo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Abby è una studentessa, abbandonata dal fidanzato a Tokyo. Dovrà riuscire a superare la profonda delusione amorosa, cimentandosi nel mondo dell’arte culinaria nipponica.

Film comici da vedere stasera in TV

I babysitter, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini protagonisti del remake di una commedia francese. Un impiegato accetta di badare al figlio del capo, ma si ritrova in grossi guai.

The Blues Brothers, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

John Belushi e Dan Aykroyd in una commedia cult diretta da John Landis. Due fratelli decidono di riunire la propria band per salvare un orfanotrofio.

Fausto & Furio, ore 21:14 su Premium Comedy

Parodia italiana della saga di “Fast & Furious”. Due amici ereditano l’attività di famiglia. Si tratta di un’officina. I due però non sanno nulla di motori.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e il calice di fuoco, ore 21:14 su Premium Cinema

Harry Potter si ritrova a prendere parte a una storica competizione di Hogwarts. La sua partecipazione va contro le regole, il che vuol dire che qualcuno intende incastrarlo. Ancora avventure per lui e i suoi amici, soppressi dall’ombra di Voldemort, ormai ufficialmente tornato.

Film musical da vedere stasera in TV

Riccardo va all’inferno, ore 21:15 su Premium Emotion

La tragedia del Riccardo III di Shakespeare è rivisitata con una veste musical. Uscito dall’ospedale psichiatrico, Riccardo è deciso a vendicarsi per conquistare il potere all’interno della propria famiglia malavitosa.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 Rai 1

Terzo episodio della prima stagione. Carlo e Malik lavorano a stretto contatto, nonostante il loro approccio sia del tutto differente. Alba intanto deve fare i conti con la sua nuova vita da convivente.

Poco di tanto, ore 21:20 Rai 2

Maurizio Battista ripercorre un decennio della storia contemporanea italiana: gli anni Sessanta, i Settanta e gli Ottanta con tutti i loro cambiamenti sociali, culturali e perfino antropologici.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 Rai 3

A “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli parla del caso del finanziere scomparso dalla provincia di Brindisi.

Ore 15:17 - Attacco al treno, ore 21:25 Rete 4

Film diretto da Clint Eastwood, tratto da una storia vera. Tre amici si ritrovano coinvolti in un attacco terroristico a bordo di un treno. Fanno affidamento unicamente sul loro coraggio e l’amicizia che li unisce.

Tu si que vales, ore 21:20 Canale 5

Lo show è condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

La furia dei titani, ore 21:20 Italia 1

Sequel di “Scontro tra titani” del 2010. Perseo intende vivere sereno con suo figlio Helius. Gli dei perdono però il controllo sui titani, chiedendo il suo aiuto per sconfiggerli, così da salvare Zeus.

Atlantide ore 21:15 La7

Lo speciale “Dopo Capaci” - Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive. Intervista a Di Matteo, Nando Dalla Chiesa e Cirino Pomicino.

Maschi contro femmine, ore 21:30 Canale 8

Commedia di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. Intoppi sessuali e crisi esistenziali di tre coppie per un “manuale d'amore” indispensabile nell'eterna battaglia fra i sessi.

Cambio moglie - 1ª TV, ore 21:25 Nove

Secondo episodio della prima stagione. Due mogli e le loro famiglie si mettono alla prova in un esperimento sociale dove nulla è scontato! In questa puntata due coppie agli antipodi: nel bresciano i Marra, in Romagna i Michelini.

