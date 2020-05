Film su Leone Jacovacci, pugile nero che combatté per esser italiano

Chi è Leone Jacovacci? Un uomo non comune, un pugile dal talento straordinario con un fisico scultoreo. Nato in Congo, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Roma, dove viene ribattezzato: “Il mulatto di Trastevere”. A lui è dedicato il film internazionale che sarà girato ad inizio del 2021 con riprese in Italia, Francia e Inghilterra. La casa di produzione Palomar è in trattative avanzate per una partnership con un distributore internazionale. Il film è stato scritto da Silvia Ebreul e Marcello Izzo con la collaborazione di Tommaso Renzoni. Palomar ha già prodotto film come: Volevo nascondermi, La Paranza dei bambini (insieme a Vision Distribution).

La storia di Jacovacci era già stata portata al cinema nel 2017 nel film-documentario 'Il pugile del Duce' di Tony Saccucci, tratto dal libro di uno dei massimi esperti di razzismo in Italia, Mauro Valeri ('Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci, l'invincibile mulatto italico', Palombi Editore) , La pellicola ottene una menzione speciale come opera prima ai Nastri d'Argento del 2018

La storia e le imprese sportive di Leone Jacovacci

Il pugile arriva a Parigi con lo pseudonimo di Jack Walker. Qui colleziona, sono gli anni Venti, un successo dietro l’altro. La sua tecnica estasia il pubblico. La sua vera ambizione è tuttavia quella di aggiudicarsi il titolo europeo e per farlo la Federazione italiana deve ufficializzare la sua cittadinanza. E’ il 1928, Mussolini sta intessendo il suo sogno imperiale. Nessuno può quindi immaginare un campione italiano con la pelle scura. Per realizzare i suoi desideri, Leone dovrà sfidare i migliori pugili e fronteggiare l’orgoglio italico di allora, Mario Bosisio. Potrà un uomo mettere a tappeto il campione nazionale e allo stesso tempo la propaganda fascista? Basterà uno stadio gremito per farlo sentire realmente italiano e per raccontare e tramandare la sua storia? Lo scopriremo vedendo il film…