Collezione rapine perfette: colpo grosso On Demand su Sky

Cosa dà più soddisfazione di un colpo ben riuscito? Non preoccupatevi, non stiamo parlando di rapine vere, bensì di quelle che ci hanno appassionato sul grande e piccolo schermo. Come quelle che potremo ammirare nella nuova Collezione Le rapine perfette, disponibile On Demand a partire da domenica 25 maggio.

Dopotutto, i cosiddetti heist movie hanno tutti gli ingredienti per tenere gli spettatori incollati al divano: tensione dall’inizio alla fine, intrighi e colpi di scena, spettacolari sequenze d’azione e protagonisti scaltri e coraggiosi.

Ecco quindi che potremo vedere o rivedere veri e propri cult come La truffa dei Logan, film diretto da Steven Soderbergh con due protagonisti d’eccezione come Channing Tatum e Adam Driver (oltre a uno spassoso Daniel Craig - nella foto - nel ruolo di un galeotto specializzato in casseforti). Nei panni di due fratelli truffaldini, uno rimasto disoccupato e l’altro reduce di guerra menomato, cercheranno di mettere a segno una spettacolare rapina nel mezzo di una gara automobilistica.

O ancora, come Money Train di Joseph Ruben, con Woody Harrelson e Wesley Snipes impegnati a interpretare due addetti alla sicurezza della metropolitana, che traggono ispirazione da un ladro per mettere a segno una rapina destinata a risolvere i loro problemi.

Tra gli altri film disponibili nella Collezione figurano inoltre Masterminds – I geni della truffa, pellicola tratta da una storia vera con Owen Wilson e Zach Galifianakis; Le regole della truffa, con Patrick Dempsey nei panni di un uomo che si trova coinvolto in due rapine diverse che avvengono contemporaneamente nella stessa banca; The Maiden Heist – Colpo grosso al museo, con Morgan Freeman, Christopher Walken e William H. Macy che interpretano tre guardiani di una collezione d’arte che, pur di non separarsi dalle opere che più amano, sono disposti a rubarle.

Proseguendo troviamo: La truffa perfetta, film con Christian Slater incentrato su una caccia al bottino dopo che una preziosa maschera indiana è stata rubata da un casinò; Non si ruba a casa dei ladri di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme e Stefania Rocca nei panni di una coppia che pianifica una rapina per vendetta; Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri, film diviso in capitoli con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli (dal 28 maggio); Il grande salto di Giorgio Tirabassi, con lo stesso regista e Ricky Memphis nel ruolo di due ladri che sperano di sistemarsi con il colpo della vita (dal 28 maggio).

Ce la faranno i nostri antieroi a mettere a segno i loro piani? C’è un solo modo per saperlo, ovvero seguire le loro gesta On Demand con la Collezione Le Rapine Perfette. Per una volta, non commetteremo peccato a tifare per i fuorilegge…