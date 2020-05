Addio alla Marvel, Terrence Howard accusa Robert Downey Jr.

Il grandioso ciclo cinematografico della Marvel ha avuto inizio con “ Iron Man ”. Il successo del film con protagonista Robert Downey Jr . ha rappresentato il primo passo verso l’intricata ragnatela di storie che si è conclusa con “ Avengers: Endgame ”. Il film dei fratelli Russo ha concluso la prima fase, dando il via alla seconda con “Spider-Man: Away From Home”.

War Machine, tra Terrence Howard e Don Cheadle

Una storia che in molti potrebbero non conoscere, mentre i fan di vecchia data dell’Universo Cinematografico Marvel hanno di certo già sentito. Nel 2013 Terrence Howard, ospite del “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, si ritrovò a parlare proprio di “Iron Man 2” e del fatto che vi fosse Don Cheadle al suo posto. Evidente l’acredine, al punto da mandare a quel paese la Marvel, sottolineando come non fosse interessato a tornare, nonostante le richieste dei fan.

Un tema toccato più volte da Howard. L’attore aveva spiegato d’aver “aiutato” Robert Downey Jr. a ottenere la parte di Tony Stark, rinunciando a parte del proprio cachet. Dopo il successo ottenuto, al protagonista pare sia stato proposto un taglio dell’ingaggio, così da distribuire quei soldi tra gli attori ricorrenti del cast. L’attore ha spiegato come la Marvel, nonostante un accordo per tre film, gli abbia proposto un netto taglio: “Hanno chiamato il mio agente, che ha poi staccato la telefonata, proponendo 1 milione invece di 8. Hanno poi contattato Don Cheadle, col quale non ho problemi. In seguito hanno poi messo in giro delle voci su di me, su come fossi un attore col quale è difficile lavorare”.

Dito puntato contro Robert Downey Jr., oltre che contro la Marvel, per non aver restituito il favore. In qualche modo, ha spiegato Torrence negli anni, è come se lo avesse cacciato dal set. Più volte si è tentato di far parlare Robert Downey Jr. della vicenda, ma all’attore non piace tornare sul tema, ormai passato, soltanto per alimentare polemiche. Nel 2008 parlò però a “MTV”, rispondendo alle accuse: “Non c’entro nulla con questa decisione. Voglio bene a Terrence, molto, ed è tutto quello che ho da dire, perché non ho ancora parlato con lui. È una di quelle situazioni nelle quali non so ancora bene cosa sia accaduto e perché”.