Beverly Hills Cop 4, i registi del film confermano che si farà

Tra i comedy action più amati degli anni ’80 c’è senza dubbio “Beverly Hills Cop”. La trilogia, con protagonista Eddie Murphy, è invecchiata bene e continua a generare hype tra gli appassionati del genere. Nello specifico c’è attesa per il rilascio del quarto capitolo, da tempo promesso e non ancora consegnato.

L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha senza dubbio complicato i piani ma il pubblico si accontenterebbe anche solo di un aggiornamento sullo stato dei lavori. A occuparsi delle riprese è la coppia di registi composta da Adil El Arbi e Bilall Fallah.

I due registi sono già stati visti all’opera, di recente, nel terzo capitolo di “Bad Boys”, con Will Smith e Martin Lawrence. A dire il vero però avevano firmato l’accordo per “Beverly Hills Cop 4” ancor prima. Il primo è però giunto in sala, poche settimane prima del lockdown, mentre del secondo non si vede neanche l’ombra. I due registi hanno però finalmente parlato del loro nuovo film, dando speranza ai fan.

Beverly Hills Cop 4, ultime news

Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno di recente fornito un aggiornamento a “Digital Spy” sullo stato dei lavori di “Beverly Hills Cop 4”. Parole che confermato l’intenzione di realizzare la pellicola ma che, al tempo stesso, deludono i fan, considerando come il progetto sia alquanto lontano dall’essere avviato.

El Arbi ha spiegato come il duo di registi sia ancora coinvolto nella lavorazione del film. Al tempo stesso però l’unico reale aggiornamento è relativo all’individuazione di uno sceneggiatore. Questi, ora parte della produzione, si occuperà della prima stesura dello script: “Vedremo dunque come sarà la prima versione. Siamo molto emozionati e speriamo di poter lavorare con un’altra grande icona del cinema come Eddie Murphy. Sarebbe grandioso”.



La notizia dell’accordo raggiunto tra Paramount e Netflix risale a novembre 2019. “Beverly Hills Cop 4” vedrà di certo la luce e sarà rilasciato in digitale sulla piattaforma di streaming. Ciò vuol dire che gli abbonati Sky avranno modo di apprezzare il film attraverso il proprio decoder Sky Q, sul quale è possibile scaricare l’app del servizio on demand.



Non si ha però una data ma si ha la certezza della presenza di Eddie Murphy come protagonista, nuovamente nei panni di Axel Foley. Allo stesso modo ci sarà il ritorno di Jerry Bruckheimer come produttore.



C’è inoltre un accordo per un possibile “Beverly Hills Cop 5”, nel caso in cui il quarto capitolo dovesse ottenere una buona risposta da parte del pubblico. Un po’ come accaduto con “Bad Boys 3”, cui seguirà un nuovo capitolo: “Quando ero un bambino, era uno dei miei film preferiti. – ha continuato El Arbi – Era la quintessenza dei film di Jerry Bruckheimer. Un buddy-cop, con battute e azione”.