Sky Cinema, due film per la giornata internazionale contro l'omofobia

In occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, Sky Cinema Due trasmette domenica 17 maggio in prima e seconda serata due film che affrontano questo tema. Alle 21.15 è prevista la prima visione di La diseducazione di Cameron Post, mentre alle 22.45 segue il film Boy Erased – Vite cancellate. I titoli sono presenti nella collezione NO ALL’OMOFOBIA disponibile on demand dal 17 maggio.

Il 17 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, l'evento nato per sensibilizzare l'attenzione di politici, opinion leader, movimenti sociali, pubblico e media sulle violenze e le discriminazioni subite dagli appartenenti alla comunità LGBT in tutto il mondo. Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione proponendo, in prima e seconda serata, due titoli che affrontano questo tema:

LA DISEDUCAZIONE DI CAMERON POST

Il 17 maggio alle 21.15 è prevista la prima visione del film La diseducazione di Cameron Post. vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2018 con Chloë Grace Moretz protagonista, parla di una studentessa di liceo, Cameron Post, con un grande segreto: la cotta per l'amica Coley. Nessuno deve venire a conoscenza di questo segreto, poiché da quando i genitori della ragazza sono morti lei è cresciuta con la zia Ruth, assidua lettrice della Bibbia convinta che l'omosessualità sia una malattia. Quando dunque Cameron viene scoperta a fare sesso con Coley durante il ballo di fine anno, zia Ruth la spedisce dritta al God's Promise, un centro religioso di "diseducazione" all'omosessualità. La diseducazione di Cameron Post è basato sul best seller omonimo di Emily Danforth, che ha rivelato l'esistenza di realtà "educative" tollerate dalle autorità statunitensi, anche se al loro interno i diritti umani diventano "privilegi" da conquistarsi al prezzo della negazione della propria identità.

BOY ERASED - VITE CANCELLATE

Alle 22.45 segue il film Boy Erased – Vite cancellate, il resoconto di una sconvolgente storia vera con Nicole Kidman, Lucas Hedges e Russell Crowe. Jared Eamons è un adolescente maturo e socievole, figlio di un pastore battista dell'Arkansas. Iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per i ragazzi del suo stesso sesso e una sera subisce la violenza e poi il ricatto di un compagno, più turbato di lui. Quando, in seguito all'evento, ammette in famiglia di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto dai genitori al programma "Rifugio" di un centro cristiano di recupero, Love in Action, specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale. L'attore Joel Edgerton, che nel film ritaglia per sé il ruolo più carismatico e terrorizzante, firma la sua seconda regia con questo film di denuncia, ispirato al memoir di Garrard Conley, che racconta una sacca di resistenza nel paese delle libertà e del sogno americano.

I film sono disponibili anche nella collezione on demand (su Sky Q) insieme ad altri titoli come il ritratto di tre adolescenti di Un bacio, le battaglie legali di Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza e l’amore tra Margherita Buy e Sabrina Ferilli in Io e lei.