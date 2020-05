I fantasmi di Ismael e La conseguenza: i film scelti da Gianni Canova

I fantasmi di Ismael (2017)

Regia di Arnaud Desplechin

Attori: Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwacher

In onda su Sky Cinema Due, martedì 19 maggio alle 21,15



Sua moglie è scomparsa. Da più di vent’anni. Qualcuno dice che è morta, qualcun altro che è volutamente sparita. Lui, il marito, si ritiene vedovo e si è rifatto una vita. Fa il regista, sta cercando di scrivere il suo nuovo film e vive con la sua nuova compagna, quando un giorno all’improvviso la moglie riappare. È stata in India. Dice che se n’è andata perché non respirava più. Dice che si era persa e che ora si è ritrovata. Si chiama Carlotta, la moglie.



Come la Carlotta Valdes di Hitchcock in La donna che visse due volte.





Anche la moglie di questo film è una donna che visse due volte. Forse addirittura tre.

Il marito si chiama Ismael, come il superstite-narratore del Moby dick di Melville.

Anche lui ha a che fare con la sua balena bianca. È nella sua mente, sono i suoi fantasmi mentali.



È il film che sta cercando di catturare e di realizzare, ma che non riesce a finire.

Partito come una spy story, I fantasmi di Ismael diventa una ghost story, un film di spettri, poi si fa romance, poi un mélo, una storia di tanti amori impossibili. Fra il regista e la sua nuova compagna, interpretata da Charlotte Gainsbourg. Fra Ismael e la moglie che torna, interpretata da Marion Cotillard. Fra Dedalus, il protagonista del film che Ismael sta scrivendo, e la giovane donna interpretata da Alba Rohrwacher. Fra il padre di Carlotta e la figlia. Fra Ismael e sé stesso. Fra il regista e il cinema.



Fantasmi. Ectoplasmi. Secrezioni della mente. Figure del desiderio. Slabbrature dell’identità.



Ancora una volta Arnaud Desplechin fa un film sul fare un film. Sull’ossessione del cinema. Ma anche e soprattutto su come il cinema e le storie che racconta si intrecciano con la vita, Perché la vita è cinema. E perché il cinema vampirizza la vita. Nervoso, ondivago, fluttuante, ha soluzioni stilistiche di grande interesse. Guardate anche solo la scena in cui Ismael tesse tanti fili di lana fra due dipinti, un italiano del Beato Angelico e l’altro fiammingo, di Van Eyck. Non esiste mai una sola prospettiva, dice Ismael. C’è quella geometrica italiana, ma anche quella inclusiva, curvilinea dei fiamminghi. Desplechin sposa e adotta quest’ultima. Fate attenzione allo specchio che rifrange l’immagine Nel dipinto fiammingo, e al gioco di doppi specchi che spesso Desplechin mette nell’inquadratura. Ma guardate anche come spesso dissolve l’immagine di un personaggio mettendolo in sovrimpressione con sé stesso, come scorporeizzandolo, o fantasmatizzandolo.



È davvero un film labirintico, questo. Un film errante. Un film in cui il vero fantasma resta comunque il desiderio femminile. Perché non lo si può rinchiudere né nelle parole né nelle immagini. Perché è sempre enigmatico, sempre sfuggente, sempre altrove, in un film che è un gioco di doppi, di riflessi, di miraggi, alla ricerca di un’identità che non si trova mai, e di una storia che volutamente non chiude, non finisce, e di un amore che non muore. I fantasmi, si sa, sono immortali.