Festa della mamma, i film da vedere su Sky Cinema

In occasione della Festa della mamma, che quest’anno cade domenica 10 maggio, Sky Cinema la celebra con tanti appuntamenti sui suoi canali. In particolare vogliamo segnalarvi quelli che andranno in onda su Sky Cinema Suspense e Sky Cinema Comedy.

Il primo, Sky Cinema Suspense, ha organizzato dei festeggiamenti da brivido con una maratona horror composta da 8 film che vedono al centro la figura materna. Questi sono i film previsti: Babadook in cui un misterioso libro di fiabe, intrappola una madre e il suo bambino in un incubo senza fine; Mad Mom dove la madre della sposa entra in competizione con la consuocera; The Nest (Il Nido), l’horror d’atmosfera in cui un bambino paraplegico vive con la severa madre in una villa isolata dal resto del mondo; l’inquietante thriller Half Light in cui Demi Moore è una donna che si ritira su un’isola scozzese per superare la morte del figlio; l’horror psicologico La Madre con Jessica Chastain e Nikolaj Coster-Waldau; il thriller targato Blumhouse Ma con un’inquietante Octavia Spencer; l’horror con Toni Collette e Gabriel Byrne Hereditary - Le Radici del Male, in cui una famiglia viene perseguitata da oscure minacce dopo la morte dell’anziana matriarca; e Sinister 2 in cui Shannyn Sossamon è una donna che si stabilisce con i figli in una fattoria disabitata, dove si annida un'orrenda creatura.



Sky Cinema Comedy festeggia tutte le mamme proponendo in prima serata Parto con Mamma, la commedia on the road con Seth Rogen nei panni di un inventore di Los Angeles, che intraprende un viaggio con la madre, Barbra Streisand, per la quale ha in mente una grande sorpresa. Questo titolo è nella collezione On Demand Festa della Mamma (disponibile dal 10 maggio) insieme ad altri film come Motherhood - Il Bello di essere Mamma con Uma Thurman, Perché te lo dice Mamma con Diane Keaton e Bad Moms – Mamme molto Cattive (Premium) con Mila Kunis e Kristen Bell.