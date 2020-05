Hercules, live action: non sarà un remake letterale

Hercules, il live action non sarà una copia del film Disney come Il Re Leone

Si è subito generato un grande hype in merito al progetto della realizzazione di un live action del classico d’animazione Disney “Hercules”. Un film divertente, anche con i suoi villain, in grado di coinvolgere grandi e bambini grazie alle proprie musiche.

È così rapidamente scattato ai primi posti dei film più attesi dai fan del genere. A occuparsi della produzione saranno i fratelli Russo, ben noti al pubblico appassionato del mondo cinematografico Marvel, grazie ad “Avengers: Endgame”.

Intervistati da “Collider”, i due produttori hanno avuto modo di fornire qualche dettaglio in più sul live action che ci si appresta a realizzare: “Sia noi che i nostri figli amiamo Hercules. Siamo fan del film d’animazione originale. Avevamo sentito che la Disney era interessata a farne una versione live action”. Un elemento importante sarà quello musicale. Resta da capire se si tratterà di un musical o meno: “Non possiamo dire se si farà in un modo o nell’altro. Di certo la musica farà parte del film”.

Hercules non sarà una riproduzione fedele

Negli ultimi anni sono stati svariati i live action di film d’animazione molto amati. Alcuni di questi hanno apportato alcune modifiche, come “Mowgli – Il figlio della giungla” di Andy Serkis. Altri invece hanno deciso di rispettare fedelmente la versione originale, quasi scena per scena. È questo il caso de “Il Re Leone”. Quest’ultima soluzione non pare interessare i fratelli Russo.

I produttori hanno infatti spiegato di non avere alcuna intenzione di riproporre un film che sia in tutto e per tutto uguale a quanto già visto. L’effetto live action non sarà l’unica differenza dunque: “Ritengo si debba sempre mettere qualcosa di nuovo sul tavolo. Dalla nostra prospettiva di narratori non è convincente realizzare un remake letterale. È qualcosa che abbiamo già fatto con i lavori Marvel. Non sono traduzioni letterali dei fumetti. Se vuoi quella storia, puoi leggerla. La nostra sarà diversa. Per Hercules faremo qualcosa in sintonia con l’originale, a esso ispirato, ma con elementi nuovi”.