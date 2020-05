Il Cinemaniaco incontra il cast di D.N.A.: segui l’evento in diretta

Mercoledì 13 maggio alle 16:45 si registrerà presso gli Studi di Sky il videoincontro fra Gianni Canova e i protagonisti del film da poco uscito su Sky Primafila Premiere Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta via Zoom.

Come tante altre pellicole che sarebbero dovute uscire nelle sale in questo periodo, D.N.A. – Decisamente non adatti, che segna l’esordio alla regia degli inseparabili Lillo & Greg, ha dovuto trovare “altre vie” per arrivare al pubblico. Ecco quindi che la commedia, una libera reinterpretazione del mito letterario del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde, è approdata direttamente in streaming a partire dal 20 aprile su Sky Prima Fila Premiere (qui la trama e la recensione del film).

Gianni Canova ha pensato quindi di intervistare (non dal vivo, ma in videochiamata, come impongono i tempi presenti) i protagonisti del film nel corso di Il Cinemaniaco incontra D.N.A. – Il cast. Lillo, Greg e Anna Foglietta si collegheranno così con l’esperto di cinema per svelare al pubblico tutti i segreti del film.

La registrazione dello show avverrà mercoledì 13 maggio alle 16:45 presso gli studi di Sky di Milano. Gli appassionati di cinema che volessero assistere in diretta a questo imperdibile evento, dovranno registrarsi (i posti sono limitati) e avranno l’opportunità di partecipare come pubblico via Zoom, con la possibilità di comparire anche nel led dello studio.

D.N.A. – Decisamente Non Adatti racconta la storia di due ex compagni di scuola, Ezechiele e Nando, che si rincontrano a distanza di anni. Diametralmente opposti nel carattere - il primo è uno scienziato un po’ nerd, il secondo un bulletto da quattro soldi -, ma insoddisfatti entrambi delle proprie vite, decideranno di scambiarsi il DNA nel corso di un esperimento dagli esiti spassosi e imprevedibili.





