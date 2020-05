Beast of Burden: Radcliffe da Harry Potter a trafficante di droga

Da quando ha definitivamente archiviato il mondo magico di Harry Potter, Daniel Radcliffe ha deciso di intraprendere delle strade diverse nel mondo del cinema. Le sue sono state scelte coraggiose e inusuali. Come è stato, per esempio, accettare il ruolo per Beast of Burden – Il trafficante, film del 2018 firmato dal regista svedese Jesper Ganslandt in cui interpretata il trafficante di droga Sean Haggerty.



Ma il maghetto di Hogwarts potrà anche trasformarsi per un film in uno spaccioatore di sostanze proibite ma non sarà mai un vero e proprio cattivo. Ecco allora farsi strada in lui la voglia di smettere per sempre con il mondo del crimine. Ma non è facile uscirne senza magari accordarsi con la DEA per smantellare il cartello di cui fa parte, al fine di ottenere una cura costosa per la moglie molto malata.



Ma come era prevedibile, quest’’ultimo lavoro di Sean si trasforma in un vero e proprio incubo, in cui tutto va per il peggio. La tensione sale, e Sean dovrà scegliere fra la fedeltà al suo cartello, rispettare il suo accordo con la DEA o rimanere accanto alla moglie.



Insieme al nostro Daniel Radcliffe, nel cast anche Pablo Schreiber in questo thriller a basso costo ma con una ottima sceneggiatura e che si potrà vedere, in prima tv, sabato 9 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno