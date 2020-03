di Floriana Ferrando

Una colonna sonora da brividi firmata dal compositore Benjamin Wallfisch, la star Elisabeth Moss nel cast e una storia originale considerata un cult: il remake de L'uomo invisibile, firmato da Leigh Whannell, ha tutte le carte in regola per conquistare gli amanti del genere. E sembra già esserci riuscito con stampa e addetti al settore: ecco le reazioni dopo l’anteprima presso il TCL Chinese Theatre di Hollywood.

Tutti pazzi per Elisabeth Moss

L’attrice americana, conosciuta ai più per il ruolo di Peggy Olson nella serie tv Mad Men (che le è valso una candidatura ai Golden Globe e due agli Emmy) interpreta Cecilia Kass, una donna spaventata, coinvolta in una relazione violenta, che fugge dal suo aguzzino (Oliver Jackson-Cohen) nel cuore della notte. La star riesce a restituire pienamento quel terrore sul grande schermo: “Elisabeth Moss eleva ogni scena attraverso piccoli dettagli, profondità e fisicità” dice Ryan J. Downey. Concorda Brian Balchack di MovieWeb, che definisce la performance della Moss “sublime”.

L'uomo invisibile, fra terrore e divertimento

Rispetto all’ultimo adattamento di Paul Verhoeven, L'uomo senza ombra, il remake di Leigh Whannell adotta un approccio più raffinato, sia in termini di ambientazione, sia dal punto di vista emozionale. Insomma, L'uomo invisibile è molto più di un thriller dell’orrore: "#TheInvisibleMan è fantastico. Intelligente, divertente e sinceramente pieno di suspense, con la paura che ha coinvolto l'intero teatro”, ammette il regista Mike Dougherty, noto per Krampus - Natale non è sempre Natale, Dolcetto o Scherzetto: Felice Halloween e Godzilla - King of the Monsters. Pelle d’oca anche per Beatric Verhoeven di The Wrap: “Quel film mi ha spaventato a morte. Mi sono svegliata nel cuore della notte pensando che lui fosse nella mia stanza. Il film porta in scena i diversi momenti della narrazione in una maniera in cui nessun altro film horror penso abbia mai fatto fino ad oggi”.

Dal romanzo al film

La storia nasce nel 1881 sulle pagine dell’omonimo romanzo di H. G. Wells e negli anni è stata oggetto di numerose trasposizioni cinematografiche e televisive. Il lavoro di Whannell supera le aspettative, presentandosi come “il modo perfetto per aggiornare il grande classico”: “E’ eccezionale! Il modo in cui Whannell adatta il libro di Wells per creare un mostro diverso è geniale. Emozionale, teso e tecnicamente così fluente”, dice l’esperta di cinema Amy West. Il collega William Bibbiani rincara la dose: “TheInvisibleMan è uno dei migliori remake / riavvii horror realizzati da molto, MOLTO, MOLTO tempo. Davvero spaventoso, elegante, affilato come un rasoio dall'inizio alla fine”.

Leigh Whannell verso il remake di Dracula?

Intanto il regista pensa ad un altro riavvio iconico, quello del vampiro più celebre di sempre, il conte Dracula. Negli anni si sono susseguiti numerosi lavori ispirati al personaggio nato dal romanzo di Bram Stoker, dal Dracula interpretato da Bela Lugosi a quello di Christopher Lee, passando per il film del 1992 diretto da Francis Ford Coppola, ma c’è da scommettere che Whannell potrebbe dare vita a un vampiro del tutto rinnovato. La sua idea, si legge online, sarebbe quella di catapultare il Dracula assetato di sangue in un ambiente moderno, un po’ come ha fatto con L'uomo invisibile: "Proverei a capire l'essenza di ciò che rende Dracula spaventoso. Per me, ciò che rende Dracula spaventoso è la sua mancanza di misericordia”.

L'uscita nelle sale italiane de L'uomo invisibile, prevista il 5 marzo, è stata posticipata a data da definire.

RISPONDI AL QUIZ: L’uomo invisibile ieri e oggi: quanto conosci il film?

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)