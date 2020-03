In attesa della finale della 9° edizione di MasterChef Italia , in onda giovedì 5 marzo su Sky Uno, Sky Cinema Romance propone tre serate con 6 pellicole ambientate in cucina , tra fornelli e passione per attrezzi del mestiere. Ma soprattutto passione per il mestiere, quello del cuoco che affascina tanto e tanti. Da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo in prima e seconda serata , non perdete "manicaretti cinematografici" come Lezioni di cioccolato, Il sapore del successo e In cucina niente regole

di Camilla Sernagiotto

L’attesa si taglia con il coltello. Del pane, rimanendo in tema cucina.

Stiamo parlando del countdown che ci separa dall’attesissima finale della 9° edizione di MasterChef Italia, in onda giovedì 5 marzo su Sky Uno.

Per accompagnare nell’attesa gli appassionati del talent show più saporito e bollente servito dal piccolo schermo, Sky Cinema Romance ha elaborato un menù ad hoc per intenditori.

Da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo in prima e seconda serata andranno in onda sei imperdibili pellicole in cui la prima donna è proprio “lei”: la cucina.

Lunedì 2 marzo ad aprire il ghiotto ciclo filmico sarà una entrée in cui la prima donna di cui sopra troverà pane per i suoi denti, ossia il meraviglioso Luca Argentero.

Anziché partire con l’antipasto, qui si incomincia dal dolce, facendo subito il bis: due dolcissime commedie romantiche con protagonista Argentero, Lezioni di cioccolato e Lezioni di cioccolato 2. Qui Argentero veste i panni di Mattia Cavedoni, un geometra titolare di un’impresa edile sempre preoccupato di risparmiare anziché di garantire sicurezza e salute ai propri dipendenti. Quando uno di loro si ritroverà con le braccia rotte per colpa di un incidente sul lavoro, prenderà lui il suo posto a un corso di pasticceria per imparare a fare i cioccolatini. E il cioccolato non sarà di certo l’ingrediente più dolce di questa ricetta cinematografica da leccarsi i baffi: l’amore è il fil rouge che intesse di passione pura la trama di questa commedia da batticuore! Da cariare denti (per il cioccolato) e cuori (per l’amore che fa traboccare il vaso).

Martedì 3 marzo apre la serata da acquolina in bocca In cucina niente regole, la commedia inglese a cui ha preso parte niente po’ po’ di meno che lo chef Gordon Ramsay in persona. Qui il protagonista è Haley, un ristoratore che vanta un ristorante di successo che tuttavia verrà messo a dura prova da una terribile recensione che lo stronca. Haley, dietro consiglio del suo caro amico Ramsey, decide di ritirarsi in campagna e trasformare qui un vecchio pub in un gastro-pub da sogno. Ce la farà?

Non appena avrete scoperto come andrà a finire per Haley e il suo nuovo locale, non cambiate canale perché c’è un altro piatto forte che vi aspetta: The Ramen Girl - Un’americana a Tokyo.

Qui è la cucina etnica a fare da padrona di casa, assieme a una co-protagonista eccezionale, la compianta Brittany Murphy che in questo film sprofonda in una crisi esistenziale dopo che il fidanzato l’ha lasciata inaspettatamente. Troverà in una nuova fiamma la forza di andare avanti: non un uomo (o meglio: non solo un uomo) ma innanzitutto l’arte culinaria giapponese. Si lascerà affascinare da questa millenaria tradizione, una cucina che pare abbia anche poteri curativi sia per il corpo sia per lo spirito.

Mercoledì 4 marzo conclude il ciclo Film da Masterchef Il sapore del successo, la commedia con Bradley Cooper e Sienna Miller in cui l’attore interpreta Adam Jones, uno chef da due stelle Michelin che perderà tutto per colpa di droga e alcol. Deciderà di rialzarsi e di riaprire un ristorante degno del suo nome, formando un team d’eccezione. Ma la vita non ha mai colpi di scena Q.B.: nella realtà di Quanto Basta c’è poco e niente e sempre si finisce con l’esagerare per eccesso o per difetto… Riuscirà Adam nella sua impresa?



A chiudere gli appuntamenti tutti da gustare ci pensa Little Italy - Pizza, amore e fantasia, la pellicola con Emma Roberts e Hayden Christensen ambientata nel quartiere italiano di Toronto. Anche qui gli ingredienti non sono solo pasta, mozzarella, pomodoro e olio extravergine di oliva: l’ingrediente numero uno, quello che riesce ad amalgamare tutto assieme in una miscela succulenta di batticuore e suspense, è l’amore. Un ingrediente sempre DOC, di origine controllata. Ma le cui conseguenze, invece, sono incontrollabili e imprevedibili. Questo è il bello dell’amore, come si potrà assaporare in Little Italy - Pizza, amore e fantasia.

Tutti i titoli proposti da Sky Cinema Romance sono all’interno della collezione on demand FILM DA MASTERCHEF. Oltre ai sei in onda da lunedì 2 a mercoledì 4 marzo su Sky Cinema Romance, la collection include altri capolavori dal tema mangereccio, ad esempio Mangia, prega, ama che racconta i viaggi culinari di Julia Roberts; Quanto Basta, la pellicola italiana che narra dell’amicizia speciale tra uno chef e un ragazzo affetto da autismo e i due lungometraggi di animazione Piovono polpette e il suo sequel.

Insomma, un ricco, ricchissimo menù per arrivare senza crampi allo stomaco all’attesissima finale di MasterChef Italia, in onda giovedì 5 marzo su Sky Uno!

Buona visione e, soprattutto, buon appetito!