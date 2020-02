Un ex agente di borsa deve contrastare un terribile attacco informatico che minaccia di distruggere l'economia mondiale. Sabato 29 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda The Crash – minaccia a Wall Street. Non perderlo!

Frank Grillo in corsa contro il tempo in un thriller con Maggie Q e Minnie Driver. Un ex uomo di Wall Street viene arruolato dal Segretario del Tesoro per contrastare un attacco informatico che minaccia di distruggere l'economia americana. Con l'aiuto della moglie, recluta la sua squadra per salvare il mondo da una totale implosione finanziaria.

Sabato 29 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda The Crash – Minaccia a Wall Street, la storia di un ex uomo di Wall Street (Grillo) che viene arruolato dal Segretario del Tesoro per contrastare un attacco informatico che minaccia di distruggere l'economia americana. Con l'aiuto della moglie, recluta sua squadra di disadattati e si prepara a salvare il mondo da una totale implosione finanziaria. Siamo in un futuro non troppo lontano, dove non mancano criminali che minacciano un cyber attacco per mandare così in bancarotta gli Stati Uniti d'America.