Non si scherza col fuoco, la trama del film

Dopo aver incassato circa 45 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, arriva il 27 febbraio nelle sale italiane il film “Non si scherza col fuoco”, diretto da Andy Fickman. Nel cast ci sono John Cena, Keegan-Michael Key e John Leguizamo. Originariamente il film era previsto per marzo 2020 in tutto il mondo, ma poi negli Stati Uniti ha occupato lo slot lasciato libero a novembre da “Sonic – Il film” che ha richiesto ulteriori lavori in fase di post produzione. Prodotto da Walden Media e Nickelodeon Movies, il film è stato scritto attorno alla figura di John Cena, primo ad essere scelto per la sua realizzazione. Ex wrestler, l’attore è al dodicesimo film e da ormai 20 anni si dedica alla recitazione per cinema e televisione.

La trama di “Non si scherza col fuoco”

Jake Carson è il capitano dei pompieri e dirige la squadra degli “smokejumper”, specializzata nelle azioni d’emergenza per salvare vite umane. Carson è in grado di affrontare una crisi ed è estremamente orgoglioso del suo lavoro, immergendosi in situazioni pericolose per salvare i civili insieme alla sua squadra. I membri sono Mark Rogers (Keegan-Michael Key) apertamente leale, il nervoso e nevrotico Rodrigo Torres (John Leguizamo) e "Axe" (Tyler Mane). Dopo aver salvato tre bambini da una cabina in fiamme, Carson viene contattato dal comandante della divisione e lo elogia per il suo lavoro Nel frattempo però la piccolina Brynn, il pestifero Will e l'adolescente Zoey vengono accolti presso la stazione in attesa dell'intervento dei servizi sociali. I suoi tre colleghi e una signora del luogo, contraria al lavoro degli smokejumper per l'uso indiscriminato dell'acqua di lago, lo aiuteranno in quello che rappresenta una vera e propria impresa per tutti.

Il regista Andy Fickman e il protagonista John Cena

“Non si scherza col fuoco” è l’ottavo film da regista di Andy Fickman. Ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2002 con la commedia per adolescenti “Who's Your Daddy?”. Attualmente è il regista e produttore di “Internet Icon” su YouTube, nonché della sitcom della CBS “Kevin Can Wait”. Prima di “Non si scherza col fuoco”, Fickman aveva diretto l’action “Paul Blart: Mall Cop 2”. Il debutto di John Cena, protagonista del film, è invece datato 2016 quando dopo alcune apparizioni senza crediti in film per la tv interpreta “The Marine”. Tra le pellicole più importanti della sua carriera ci sono “12 Rounds” (2009), “Trainwreck” (2015), “Ferdinand” (2017), “Bumblebee” (2018) e “F9: The Fast Saga” (2020). Oltre ad essere un wrestler professionista, ha pubblicato nel 2005 l’album “You Cant’ See Me”, certificato disco di platino negli Stati Uniti.