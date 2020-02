Su Sky Cinema parte “Andiamo a Berlino!"

Se siete amanti del buon cinema autorale e di qualità non potete dimenticarmi la data del 20 febbraio 2020 , ovvero la data di apertura della “Berlinale”, il famoso Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Quest’anno poi c’è un motivo in più: il festival compie 70 anni. 7 decadi per una delle rassegne cinematografiche più importanti del mondo, fondata nel 1951 dagli alleati occidentali allo scopo di creare una “vetrina del mondo libero”, e in seguito riconosciuto come festival competitivo dalla FIAPF nel 1956 e con gli anni ha assunto sempre maggior prestigio.



Festival di Berlino 2020, al via la 70esima edizione della Berlinale. Leggi la notizia





Proprio in occasione della 70^ edizione del Festival di Berlino, che si tiene dal 20 febbraio al 1 marzo, Sky Cinema Due propone una programmazione dedicata, durante il primo weekend della mostra, con una selezione di titoli premiati nelle precedenti edizioni.

Sabato 22 dalle 8.30 sono previsti: il secondo capitolo della trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski TRE COLORI – FILM BIANCO, miglior regia a Berlino 1994; THE HOURS, per cui Nicole Kidman nei panni della scrittrice Virginia Woolf ottenne l’Orso d'Argento, oltre all’Oscar® e al Golden Globe; L’ISOLA DEI CANI, film d’animazione diretto da Wes Anderson, premiato per la Miglior regia a Berlino; RAGIONE E SENTIMENTO il dramma romantico di Ang Lee, tratto dal romanzo di Jane Austen, vincitore dell’Orso d'oro e di un Oscar® alla sceneggiatura; il film sul tema dell'AIDS PHILADELPHIA con Tom Hanks, vincitore a Berlino; l’intenso dramma vincitore di 9 Oscar® e 2 Golden Globe IL PAZIENTE INGLESE con Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas e Juliette Binoche, premiata come miglior attrice alla Berlinale; LA PARANZA DEI BAMBINI (ore 21.15), il film di Claudio Giovannesi, tratto dal best-seller di Roberto Saviano, che ha ottenuto il premio per la miglior sceneggiatura a Berlino 2019; il cult con lo straordinario Dustin Hoffman al fianco di Tom Cruise e Valeria Golino RAIN MAN – L’UOMO DELLA PIOGGIA, vincitore dell’Orso d’oro, 4 Oscar® e 2 Golden Globe.



Domenica 23 la programmazione riprende alle 8.55 con i film: MALCOLM X, coinvolgente biografia diretta da Spike Lee e interpretata da Denzel Washington, vincitore dell'Orso d'Argento; la commedia con Nicolas Cage e Meryl Streep IL LADRO DI ORCHIDEE, diretta da Spike Jones, premiato con l’Orso d’argento per la regia; IL PETROLIERE, il sontuoso affresco sul potere e l'avidità firmato Paul Thomas Anderson, miglior regia a Berlino, e interpretato da Daniel Day-Lewis, vincitore dell’Oscar® e del Golden Globe; THE HI-LO COUNTRY, il melodramma di Stephen Frears, miglior regia a Berlino, con Woody Harrelson, Patricia Arquette e Billy Crudup; IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, il thriller interpretato da Anthony Hopkins e Jodie Foster e diretto da Jonathan Demme, premiato per la miglior regia a Berlino e con 5 Oscar®; MONSTER (ore 21.15), vera storia della prostituta – serial killer Aileen Wuornos, interpretata da una bravissima Charlize Theron vincitrice dell’Orso d’argento, oltre ad aver ottenuto per questo ruolo anche il Golden Globe e l’Oscar®; e lo spy-thriller tratto dall’autobiografia di Chuck Barris, guru della tv anni 60 e spietato agente segreto, CONFESSIONI DI UNA MENTE PERICOLOSA diretto da George Clooney e interpretato da Julia Roberts, Drew Barrymore e uno strepitoso Sam Rockwell, vincitore dell’Orso d’argento.





I titoli sono disponibili on demand nella collezione ANDIAMO A BERLINO!