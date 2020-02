Amici animali: la collezione è On Demand

In occasione della prima tv su Sky Cinema Uno di Pets 2 – Vita da animali (lunedì 24 febbraio), arriva una la nuova collezione on demand dal titolo Amici Animali con tanti titoli dedicati agli animali più teneri e simpatici del grande schermo

Tra i titoli presenti nella collezione non potevamo mancare grande successi cinematografici come, per esempio, Belle & Sebastien e Belle & Sebastien - L'avventura Continua, ovvero i primi due capitoli della saga in cui si racconta la tenera amicizia fra un coraggioso ragazzino e uno splendido esemplare di patou (cane di montagna dei Pirenei), nata dai racconti di Cécile Aubry, già alla base di un cartone animato cult degli anni '80.



E ancora, non mancheranno titoli divertenti per tutta la famiglia come Stuart Little, la commedia con Hugh Laurie e Geena Davis in cui un topolino diventa la mascotte di una famiglia facendo scatenare l’ira del loro gatto; Pongo, il cane milionario, film diretto da Tom Fernandéz, il cui protagonista è un Jack Russell Terrier, ricchissimo per aver vinto una fortunata lotteria;



Ecco la lista completa dei film:

PETS 2 - VITA DA ANIMALI



MR. PEABODY E SHERMAN



IL CASTELLO MAGICO



UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE



L'ULTIMO LUPO



ZANNA BIANCA



ALPHA: UN'AMICIZIA FORTE COME LA VITA



PADDINGTON, REX - UN CUCCIOLO A PALAZZO



BALTO, A-X-L: UN'AMICIZIA EXTRAORDINARIA



BELLE & SEBASTIEN



BELLE & SEBASTIEN - L'AVVENTURA CONTINUA



STUART LITTLE - UN TOPOLINO IN GAMBA



BLACK BEAUTY - UNA STORIA DI CORAGGIO



LA MIA VITA È UNO ZOO



ZOO - UN AMICO DA SALVARE



QUALCOSA DI STRAORDINARIO



ECHO IL MIO AMICO DELFINO



L'ARCA DI NOÈ



ACE VENTURA 3



PONGO IL CANE MILIONARIO



PEGASUS - MAGICO PONY



FLIPPER



IL RICHIAMO DELLA FORESTA



MIA PICCOLA MONKY



SHELBY IL CANE CHE SALVÒ IL NATALE



TRE CUCCIOLI E UN ANELLO



12 CUCCIOLI DA SALVARE



UN ALCE SOTTO L'ALBERO



AVVENTURA NELLO SPAZIO