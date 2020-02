Risate all'italiana su Sky Cinema Collection

Tra gli oltre 70 titoli, sono da non perdere le commedie di successo più recenti, come: L'AGENZIA DEI BUGIARDI, pellicola dall’ironia graffiante con Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini in cui Giampaolo Morelli è il titolare di un’agenzia che fornisce alibi agli adulteri; BENTORNATO PRESIDENTE, il divertente sequel di Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum; UNA FESTA ESAGERATA in cui Vincenzo Salemme, davanti e dietro la macchina da presa, è un geometra che si trova ad affrontare una serie di imprevisti durante la festa per i 18 anni della figlia;



Ritroviamo Vincenzo Salemme nella commedia di Carlo Vanzina NON SI RUBA A CASA DEI LADRI, insieme a Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri, dove un uomo finito in povertà organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato; I BABYSITTER, il remake della commedia francese interpretato da Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini, in cui un impiegato accetta di badare al figlio del capo ma finisce nei guai; MODALITÀ AEREO di Fausto Brizzi dove Lillo è l’inserviente di un aeroporto che si impossessa del cellulare del ricco imprenditore, interpretato da Paolo Ruffini, per vendicarsi della sua arroganza; COMPROMESSI SPOSI dove Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme sono rispettivamente un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud che si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli;



TI PRESENTO SOFIA di Guido Chiesa, in cui Fabio De Luigi è un uomo divorziato deciso a nascondere l'esistenza della figlia per conquistare una donna che detesta i bambini, Micaela Ramazzotti; SE SON ROSE con Leonardo Pieraccioni, davanti e dietro la macchina da presa, nei panni di un cinquantenne single che viene costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex; MA COSA CI DICE IL CERVELLO, dove Paola Cortellesi, diretta dal marito Riccardo Milani, è un’agente segreto che si mette al servizio degli amici per vendicarli dagli abusi subiti; la commedia sull'Italia di oggi L'ORA LEGALE con la simpatia irresistibile di Ficarra e Picone; QUEL BRAVO RAGAZZO con l’esilarante “Herbert Ballerina” nei panni del figlio segreto di un boss mafioso incapace di adattarsi alle regole della “famiglia”; AMICI COME PRIMA con Christian De Sica e Massimo Boldi nella commedia che ha rilanciato il loro sodalizio; il film campione d'incassi di Alessandro Genovesi 10 GIORNI SENZA MAMMA in cui Valentina Lodovini si concede una vacanza a Cuba lasciando l’incapace marito Fabio De Luigi a occuparsi dei figli.



La commedia di Massimiliano Bruno NON CI RESTA CHE IL CRIMINE con Marco Giallini, Edoardo Leo, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi nei panni di quattro amici che si ritrovano a viaggiare indietro nel tempo; e SUPER VACANZE DI NATALE, il meglio di 35 anni di Cinepanettoni in cui svettano i due grandi protagonisti del genere Christian De Sica e Massimo Boldi, ma anche Jerry Calà, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Paolo Ruffini, anche autore dell’operazione.



La programmazione prevede inoltre le commedie ormai cult come SAPORE DI MARE di Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica, SEGNI PARTICOLARI: BELLISSIMO con un Adriano Celentano playboy, la commedia sul mondo della boxe BOMBER con Bud Spencer e Jerry Calà, la commedia sportiva LO CHIAMAVANO BULLDOZER con Bud Spencer, per citarne alcuni., le commedie che hanno fatto ridere milioni di italiani dominando i box office negli ultimi decenni.

I titoli sono disponibili on demand nella collezione RISATE ALL’ITALIANA