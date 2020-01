Il portale The Playlist ha riportato la notizia che vedrebbe Robert De Niro protagonista del nuovo film di David O. Russell , regista premiato tre volte agli Academy Awards® . Scopriamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

Il sito The Playlist ha diffuso la notizia secondo cui l’iconico Robert De Niro tornerà a lavorare con David O. Russell, uno dei registi più popolari e di maggior successo degli ultimi decenni. Vediamo insieme tutti i dettagli sulla pellicola.

Roberto De Niro: il successo

Robert De Niro, classe 1943, è uno dei nomi più altisonanti della settima arte mondiale. Nel corso degli anni l’artista ha riscritto la storia del cinema regalando interpretazioni rimaste nell’immaginario collettivo. Parallelamente ai consensi ottenuti da parte del pubblico che gli ha permesso di sbancare i botteghini di tutto il mondo, Robert De Niro ha conquistato anche il favore della critica che lo ha riconosciuto come uno degli attori di maggior talento di sempre.

Negli anni il protagonista di “Taxi Driver” ha conquistato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi due Premi Oscar per “Il padrino - Parte II” e “Toro Scatenato” e altrettanti Golden Globe; Robert De Niro sarà anche tra i grandi protagonisti degli imminenti Academy Awards®, in diretta domenica 9 febbraio al canale 303, grazie alla pellicola “The Irishman” che si presenta ai nastri di partenza con ben nove candidature.

Robert De Niro: la nuova collaborazione con David O. Russell

Pochi giorni fa il sito The Playlist ha annunciato la nuova collaborazione tra David O. Russell e Robert De Niro; infatti, i due artisti hanno già lavorato insieme per “Il lato positivo - Silver Linings Playbook”, “American Hustle - L'apparenza inganna” e “Joy”, nei quali appaiono sempre anche Jennifer Lawrence (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) e Bradley Cooper.

L’indiscrezione sostiene che l’attore interpreterà il celebre imprenditore John Davison Rockefeller in un biopic sulla sua vita che potrà contare sulla sceneggiatura di Charles Randolph, vincitore agli Academy Awards® nella categoria “Miglior sceneggiatura non originale” grazie al film “La grande scommessa”.

Al momento non ci sono notizie certe sulle riprese, ma il via dovrebbe avvenire dopo la conclusione del set del nuovo film di Martin Scorsese in cui Robert De Niro reciterà al fianco di Leonardo DiCaprio.