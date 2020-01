Sundance Film Festival 2020, il programma e gli ospiti

Non poteva di certo mancare il Sundance Film Festival 2020 alla lista di premiazioni cinematografiche che precedono i tanto attesi Oscar® 2020. La manifestazione avrà inizio il 23 gennaio, proseguendo fino al 2 febbraio. Si tratta di uno degli appuntamenti imperdibili per qualsiasi appassionati di cinema indipendente. Al Sundance infatti non tutto ruota intorno alla premiazione in sé. Si tratta in realtà di un viaggio esplorativo attraverso stili narrativi differenti, tra sperimentazioni e voci che spesso soltanto al Sundance riescono a farsi sentire.

Tantissimi gli interpreti e registi di grande successo che hanno mosso i primi passi proprio al Sundance, ottenendo le iniziali gratificazioni di pubblico e critica. In molti ritornano, a dimostrazione della grande importanza di questo festival nella comunità cinematografica. Grande attesa nell’edizione 2020 per due titoli in particolare, rientranti nella categoria delle cosiddette premiere di alto profilo. Si tratta di The Glorias, un biopic diretto dalla regista Julie Taymor, che vanta tra le protagoniste Alicia Vikander, Julianne Moore e Janelle Monàe. A questo si affianca The Father, con Anthony Hopkins e Olivia Colman.

Svariate le categorie, il che consente di esplorare a pieno il variegato mondo della filmografia moderna. Grande attesa per Zola, film di Janicza Bravo, proposto in anteprima nella sezione U.S. Dramatic Competition. Una pellicola che trae ispirazione dal numeroso afflusso di tweet relativo la maratona degli stripper. Nella sezione Next trovano invece spazio quei titoli considerati più sperimentali. Basti pensare a Breast Beast di Danny Madden, che sfrutta il linguaggio dei cosiddetti video virali per riuscire a fornire una finestra sul mondo odierno.

Sundance Film Festival 2020, le nomination

Svariate le categorie presenti al Sundance Film Festival ed ecco tutti i film in corsa nelle principali sezioni di questa edizione 2020 che, come ogni anno, vedrà svariati ospiti prendere parte alle premiere. Molti i nomi attesi con grande interesse, come Massoud Bakhshi, regista di Yalda, film che racconta la storia di una donna iraniana che, dopo aver accidentalmente ucciso il marito, si ritrova a fronteggiare un processo in diretta nazionale. Il regista non potrà raggiungere gli Stati Uniti a causa delle forti tensioni con l’Iran. Ha infatti spiegato d’aver avuto serie difficoltà nell’ottenimento di un visto, sottolineando inoltre come un suo viaggio negli USA non resterebbe senza conseguenze in Iran.

U.S. Dramatic

The 40-Year-Old Version, regia di Radha Blank

Blast Beat, regia di Esteban Arango

Charm City Kings, regia di Angel Manuel Soto

Dinner in America, regia di Adam Rehmeier

The Evening Hour, regia di Braden King

Farewell Amor, regia di Ekwa Msangi

Minari, regia di Lee Isaac Chung

Miss Juneteenth, regia di Channing Godfrey Peoples

Never, Rarely, Sometimes, Always, regia di Eliza Hittman

Nine Days, regia di Edson Oda

Palm Springs, regia di Max Barbakow

Save Yourselves!, regia di Alex Huston Fischer e Eleanor Wilson

Shirley, regia di Josephine Decker

Sylvie's Love, regia di Eugene Ashe

Wander Darkly, regia di Tara Miele

Zola, regia di Janicza Bravo

World Cinema Dramatic

Blanco de verano, regia di Rodrigo Ruiz Patterson (Messico)

Charter, regia di Amanda Kernell (Svezia)

Exil, regia di Visar Morina (Germania, Kosovo, Belgio)

Jumbo, regia di Zoé Wittock (Francia, Lussemburgo, Belgio)

Luxor, regia di Zeina Durra (Egitto, Regno Unito)

Marea alta, regia di Verónica Chen (Argentina)

Mignonnes, regia di Maïmouna Doucouré (Francia)

Possessor, regia di Brandon Cronenberg (Canada, Regno Unito)

Sin señas particulares, regia di Fernanda Valadez (Messico, Spagna)

Surge, regia di Aneil Karia (Regno Unito)

This Is Not a Burial, It's a Resurrection, regia di Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho, Sud Africa, Italia)

Yalda, regia di Massoud Bakhshi (Iran, Francia, Germania, Svizzera)

Premieres

Downhill, regia di Nat Faxon e Jim Rash

Dream Horse, regia di Euros Lyn

Falling, regia di Viggo Mortensen

The Father, regia di Florian Zeller

Four Good Days, regia di Rodrigo García

The Glorias, regia di Julie Taymor

Herself, regia di Phyllida Lloyd

Horse Girl, regia di Jeff Baena

Ironbark, regia di Dominic Cooke

Kajillionaire, regia di Miranda July

The Last Shift, regia di Andrew Cohn

The Last Thing He Wanted, regia di Dee Rees

Lost Girls, regia di Liz Garbus

The Nest, regia di Sean Durkin

Promising Young Woman, regia di Emerald Fennell

Sergio, regia di Greg Barker

Tesla, regia di Michael Almereyda

Uncle Frank, regia di Alan Ball

Wendy, regia di Benh Zeitlin

Worth, regia di Sara Colangelo

NEXT