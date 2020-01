SAG Awards 2020, ecco tutti i vincitori

Si è conclusa la 26^ edizione dei SAG Awards 2020, i premi per attori, dagli attori. Uno degli ultimi passi prima della notte degli Oscar® 2020, che sarà possibile seguire in diretta domenica 9 febbraio, approfittando del canale dedicato: Sky Cinema Oscar®.

Dai SAG Awards 2020 giungono principalmente conferme per quelli che sono i protagonisti annunciati degli Oscar® 2020. Basti pensare a Joaquin Phoenix, premiato anche stavolta come miglior attore protagonista, grazie al suo ruolo in Joker, di Todd Phillips. Al suo fianco c’è Renée Zellweger, che ha portato a casa il premio come miglior attrice protagonista per Judy, biopic dedicato a Judy Garland.

Conferme anche per Brad Pitt, che aggiunge questo prestigioso premio al Golden Globe già portato a casa come miglior attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino. Lo stesso è accaduto a Laura Dern, miglior attrice non protagonista per l’acclamato Storia di un matrimonio, con Scarlett Johansson e Adam Driver. Prosegue la sua marcia inoltre Parasite, di Bong Joon-ho. Una storia drammatica e potente, Premiata con il riconoscimento al miglior cast, per la prima volta assegnato a un film in lingua straniera. Una pellicola che farà di certo parlare di sé ai prossimi Oscar®, con ben sei nomination, tra le quali Miglior film e Miglior film internazionale.

Per quanto riguarda i premi relativi al mondo della televisione, può esultare Jennifer Aniston, tornata alla grande sul piccolo schermo col suo The Morning Show. Conferme anche per Phoebe Waller-Bridge, perfetta in Fleabag. Il segno più importante viene però lasciato da Fosse/Verdon, con Sam Rockwell e Michelle Williams premiati per la categoria mini-serie. Per l’ultima volta inoltre è stato assegnato un SAG a Il Trono di spade. Premio sollevato da Peter Dinklage, miglior attore in una serie drammatica.

SAG Awards 2020, i vincitori per il cinema

Miglior attore protagonista: Joaquin Phoenix per Joker

Miglior attrice protagonista: Renée Zellweger per Judy

Miglior attore non protagonista: Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice non protagonista: Laura Dern per Storia di un matrimonio

Miglior cast cinematografico: Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Jung Hyun-joon, Jung Ziso, Lee Jung-eun, Lee Sun-kyun, Park So-dam e Song Kang-ho per Parasite

Migliori controfigura cinematografiche: Avengers: Endgame

SAG Award alla carriera: Robert De Niro

SAG Awards 2020, i vincitori per la televisione