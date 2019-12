Star Trek, è ufficiale: in arrivo due film della saga

I fan di Star Trek possono tirare un sospiro di sollievo, sono infatti in lavorazione due nuovi film. Gli ultimi anni non sono stati particolarmente felici per questo celebre franchising. Basti pensare a Star Trek Beyond, che può di fatto essere considerato un vero e proprio flop in termini di botteghino. A ciò si sono aggiunti in seguito problemi non di poco conto per il contratto di star come Chris Pine. Ciò ha messo in serio dubbio la presenza dell’attore nel cast di future pellicole. Una scelta del genere avrebbe portato a due strade: un nuovo reboot oppure un film senza Kirk. Quest’ultima opzione sarebbe stata di certo invisa al pubblico ed ecco dunque i tentativi per ricucire lo strappo.

Ad oggi non si hanno grandi notizie in merito ai due film che usciranno in sala nei prossimi anni ma le rassicurazioni giungono dall’alto. A parlare è stato infatti Bob Bakish, CEO di ViacomCBS, che ha dato l’annuncio ufficiale a due titoli che di fatto erano stato lanciati ufficiosamente mesi fa.

Star Trek, due nuovi film: cosa sappiamo

Dopo due anni di silenzio, tutto sembra pronto per rimettere in moto la macchina del franchising di Star Trek, approfittando magari del vuoto cinematografico che andrà a lasciare Episodio IX di Star Wars.

Bakish ha di fatto spiegato come la Paramount stia lavorando a due nuove produzioni che, a conti fatti, dovrebbero proporre al pubblico il sequel di Star Trek Beyond e la tanto misteriosa quanto attesa pellicola generata dal grande e celebre fan della saga, Quentin Tarantino. La società è in trattative allo stato attuale con Noah Hawley, creatore di serie Tv come Fargo e Legion, amatissime dal grande pubblico. Questi dovrebbe occuparsi sia della sceneggiatura che della regia del primo film. Chris Pine dovrebbe tornare a vestire i panni del Capitano Kirk. Allo stesso modo non dovrebbero esserci grossi problemi per il resto del cast principale, con Zachary Quinto, Karl Urban e Zoe Saldana. Tutti a bordo della USS Enterprise, con la Bad Robot di J.J. Abrams pronta a produrre il tutto ancora una volta. Resta da capire però se ci sarà ancora spazio per Chris Hemsworth. Questi aveva interpretato il personaggio di George Kirk, padre del celebre capitano. Tutto è nelle mani di Hawley, che deciderà se dare ancora seguito alla parte di trama dedicata ai viaggi nel tempo.

Star Trek, il film di Quentin Tarantino

Il secondo film che andrà in produzione dovrebbe essere quello realizzato da Quentin Tarantino. Il grande regista avrà dunque modo di concretizzare il proprio sogno, da fan della saga. Ha fornito un soggetto a J.J. Abrams, con Mark L. Smith che avrà il compito di svilupparlo. Resta da capire però se Tarantino si cimenterà con la regia della pellicola oppure proseguirà con la lavorazione di Kill Bill 3, come annunciato di recente. Ad ogni modo c’è grande attesa per questo secondo titolo, che Tarantino ha descritto come “Pulp Fiction nello spazio”.

Parlando di Star Trek, il regista ha dichiarato: “Ho avuto un’idea ed è stato ingaggiato Mark Smith, che ha scritto The Revenant. Posso anticipare che il film avrà a che fare con la timeline di Chris Pine. Non so quanto posso dire ma c’è un’idea di ricominciare da zero, dopo qualcosa accaduto nel primo film. Non mi piace. Voglio che tutto sia realmente accaduto”.