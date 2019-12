Gli 8 film di Natale con De Sica da vedere

Amici come prima è tra i film di Natale con De Sica da vedere assolutamente

In pochi hanno segnato la storia del cinema natalizio come Christian De Sica: dal primo, leggendario Vacanze di Natale al recente Amici come prima (in prima tv il 9 dicembre su Sky Cinema Uno ), ecco i suoi film di Natale da non perdere.

De Sica: un Natale tutto da vedere In Italia dici Natale e subito ti vengono in mente i tanti film a tema che hanno visto protagonista Christian De Sica, spesso in coppia con il suo amico e collega Massimo Boldi. Dopotutto, dal primo, leggendario Vacanze di Natale, i cosiddetti cinepanettoni sono diventati un must del periodo festivo. Di pellicole il nostro eroe ne ha girate tantissime: per questo è difficile scegliere quali siano i film di Natale con De Sica da vedere assolutamente. Il consiglio migliore sarebbe di vederli tutti, ma di seguito trovate quelli che forse sono i più amati, riportati in ordine cronologico di uscita, compreso il recentissimo Amici come prima, in prima visione tv lunedì 9 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno. I migliori film di Natale con De Sica Vacanze di Natale (1983) Il film di Natale con De Sica da cui tutto è iniziato. Il “papà dei cinepanettoni”, nato come una sorta di versione invernale di Sapore di mare, vede ovviamente alla regia Carlo Vanzina, che dispiega un cast straordinario capitanato da Jerry Calà, Christian De Sica e Claudio Amendola. Siamo a Cortina d'Ampezzo, dove sotto le feste si dà appuntamento l’alta società romana e milanese: qui si intrecciano le storie dei vari personaggi, in una sorta di affresco satirico dell’italiano in vacanza. Un vero must.

Vacanze di Natale ’90 (1990)

Passano gli anni, ma non cambiano i vizi e i modi di fare degli italiani durante le vacanze di Natale. Questa volta siamo a Saint Moritz, in Svizzera, ma soprattutto questa volta ad affiancare De Sica c’è il mitico Massimo Boldi, che lo aveva già accompagnato in numerose pellicole e diventerà ufficialmente “l’altra faccia” dei cinepanettoni. Con loro tanti altri simpatici interpreti come Ezio Greggio, Diego Abatantuono, Andrea Roncato e Maria Grazia Cucinotta.

Vacanze di Natale ’95 (1995)

Per le loro vacanze di Natale del 1995, Boldi e De Sica, qui nei panni di Lorenzo Colombo e Remo Proietti, vanno in trasferta ad Aspen, in Colorado, e reclutano addirittura l’allora idolo delle teenager Luke Perry (purtroppo scomparso di recente), fresco del successo della serie tv Beverly Hills 90210, nei panni di se stesso: Lorenzo ha accettato di accompagnare fin lì la figlia Marta, interpretata da una giovanissima Cristiana Capotondi, proprio per permetterle di realizzare il sogno di incontrare il suo idolo. Alla regia Neri Parenti, che diventerà un vero veterano del genere.

Merry Christmas (2001)

Il duo Boldi-De Sica, sempre con Neri Parenti al timone, riesce a traghettare i cinepanettoni nel nuovo millennio. Qui Christian interpreta il comandante di aerei Fabio Trivellone, con due famiglie ignare l’una dell’altra, che porta entrambe in un lussuoso albergo di Amsterdam per il Natale. Sul set anche Enzo Salvi, i Fichi d’India, Emanuela Folliero e Biagio Izzo.

Natale sul Nilo (2002)

Quale occasione migliore delle vacanze di Natale, per avventurarsi in un viaggio all’estero? Siamo in crociera sul Nilo, dove si intrecciano le avventure del generale dei carabinieri Enrico Ombroni (Boldi), in viaggio con la figlia che sogna di diventare ballerina, e dell’avvocato Fabio Ciulla (De Sica), traditore seriale, qui al seguito della moglie e del figlio. Senza dubbio uno dei film di Natale di De Sica da vedere a ogni costo.

Natale in India (2003)

Una volta che cominci a viaggiare, poi è difficile smettere. E così, dopo l’Egitto Christian e Massimo, sempre con al seguito la solita squadra di amici, partono per l’India. Boldi è un animalista appassionato di buddhismo, mentre De Sica è un individuo rozzo, coinvolto in loschi traffici. I due, che si erano conosciuti il giorno della nascita dei rispettivi figli, si incontreranno a distanza di anni, al momento di partire per l’India.

Vacanze di Natale a Cortina (2011)

Si ritorna a Cortina d’Ampezzo, quasi a chiudere il cerchio iniziato tanti anni prima con Vacanze di Natale. Massimo questa volta non c’è, ma non per questo la pellicola di Neri Parenti perde smalto. Ancora una volta, si intrecciano le vicende di una serie di personaggi, fra i quali l’avvocato Roberto Covelli, interpretato da De Sica. E ancora una volta le risate sono assicurate.

Amici come prima (2018)

A chiudere l’elenco dei film di Natale di Christian De Sica da vedere assolutamente ci pensa la pellicola che segna la reunion con Massimo Boldi dopo anni di “separazione”. Quest’ultimo è il proprietario di un hotel con il vizio di allungare le mani, mentre il primo interpreta il manager della struttura che, rimasto senza lavoro, si traveste da donna per farsi assumere come badante proprio dal suo ex datore di lavoro.