The Party, festa con finale… a sorpresa

Mercoledì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due va in onda in prima tv la tragicommedia diretta da Sally Porter su una coppia che decide di festeggiare con amici un importante traguardo politico di lei. Ma un annuncio a sorpresa stravolge la serata.

La regista Sally Potter sale di nuovo in cattedra dopo il notevole Ginger & Rosa per imbastire una cena a base di humour britannico e di tragedia, con tanto di portata finale a sorpresa. Stiamo parlando del suo nuovo The Party, film in prima visione tv mercoledì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due.

Per la sua festa, la regista ha a propria disposizione una serie di ingredienti davvero speciali. Il cast di The Party è, infatti, davvero d’eccezione, dato che può vantare su una serie di talenti che vanno da Kristin Scott Thomas a Cillian Murphy, passando per Timothy Spall, Emily Mortimer, Patricia Clarkson e il compianto Bruno Ganz.

L’ambiziosa Janet ha raggiunto un importante traguardo politico, perché è appena stata nominata ministro della Salute del governo ombra britannico.

Decide così, assieme al marito Bill, di dare una festa per celebrare l’evento in compagnia di alcuni amici. L’iniziale atmosfera di festa svanisce quando però Bill decide di fare un annuncio inatteso, con conseguenze imprevedibili per i presenti.

Ben orchestrata dalla Potter, questa brillante tragicommedia made in UK colpisce nel segno grazie ai memorabili personaggi tratteggiati dai tanti bravi attori presenti sul set, che lasciando da parte le proprie individualità per lavorare al servizio della squadra.