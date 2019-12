Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 8 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 8 dicembre, in TV su Sky. Commedie, azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Book Club - Tutto può succedere, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2018 diretto da Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson e Andy Garcia. Diane, Vivian, Sharon e Carol si conoscono da trent’anni e ogni anno si assegnano un libro da discutere davanti a un bicchiere di vino. Insieme costituiscono il club del libro, una vera istituzione negli States. Ma quando si imbattono in “Cinquanta sfumature di grigio”, le prodezze del bel (dannato) Christian Grey le convincono a dare un’impennata inedita alla loro vita sessuale.

Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Film commedia del 2007 diretto da Zach Helm, con Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman, Zach Mills e Ted Ludzik. Magorium è un giocattolaio di 243 anni che vorrebbe andare in pensione. I giocattoli e pupazzi del suo negozio, però, si animano magicamente per impedirglielo.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Carla Signoris, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino e Claudia Pandolfi. Giovanna è una donna che si divide tra il lavoro al ministero, gli impegni scolastici della figlia e gli sfottò della sua esuberante mamma. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolose missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5", tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Questione di tempo, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Commedia romantica diretta da Richard Curtis, con Lisa Eichhorn, Bill Nighy, Lindsay Duncan, Tom Hollander e Paul Blackwell. Tim ha 21 anni e un giorno apprende da suo padre che tutti gli uomini della sua famiglia sono in grado di viaggiare nel tempo: chiudendosi in un luogo in cui nessuno può vederli e stringendo i pugni, riescono a ritrovarsi nel passato e, in questo modo, a modificare il presente. Tim decide di utilizzare subito questo potere per cercare una ragazza e l’obiettivo dei suoi sforzi diventa Mary, conosciuta in un ristorante al buio. Tuttavia, quando i giochi sembrano fatti, un errore nel passaggio temporale sembra rimettere tutto in discussione.

Parto col folle, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia diretta da Todd Phillips, con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis e Jamie Foxx. Peter Highman prende il primo volo per fare ritorno a Los Angeles. Sull'aereo, però, una serie di equivoci con un passeggero piuttosto irritante fanno sì che venga scambiato per un terrorista e fatto scendere. Senza soldi e senza documenti Peter cerca comunque di partire, ma l'unico con cui può viaggiare è proprio la causa dei suoi guai.

Film biografici da vedere stasera in TV

First Man - Il primo uomo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico diretto da Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. La pellicola ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al seguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil.

Tutti i soldi del mondo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“Tutti i soldi del mondo” è il film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III. Il 10 luglio 1973 il miliarsario Paul Getty III viene rapito a Roma a piazza Farnese dalla 'ndrangheta che chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. Da qui parte una lunga trattativa. Interpretato da Christopher Plummer (nel ruolo che inizialmente era di Kevin Spacey), il film è stato girato in Italia e vede tra i protagonisti anche Mark Wahlberg e Michelle Williams.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Ball Super: Broly - Il Film, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Tatsuya Nagamine. Preoccupato dalla potenza del nascituro Broly, il re dei Saiyan Vegeta manda il nascituro su Vampa, un pianeta remoto e ostile. Qui, però, il bambino viene addestrato dal padre Paragus e diventa un formidabile guerriero. 41 anni dopo, i due torneranno sulla terra per vendicarsi dei Saiyan superstiti, dopo che Freezer ha distrutto il loro pianeta.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hurricane - Allerta uragano, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018, diretto da Rob Cohen, con Ben Cross, Maggie Grace, Toby Kebbell, Ralph Ineson e Ryan Kwanten. Nel 1992 in Alabama due giovani fratelli assistono alla morte del padre travolto dall'uragano Andrew. Le nubi sopra di loro assumono un aspetto decisamente inquietante che ricorda un teschio gigantesco. Ai giorni nostri uno di loro, Will, è diventato un meteorologo esperto in uragani mentre l'altro, Breeze è un alcolizzato rimasto a vivere nel luogo natale. Intanto un nuovo e devastante uragano si sta avvicinando.

Fast & furious 6, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione diretto da Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Le nuove avventure di Dominic Toretto, tra amore per le automobili e un'irrefrenabile voglia di vincere. Saga giunta ormai al sesto capitolo, “Fast & Furious 6” è un film da vedere per tutti coloro che hanno amato e apprezzato gli episodi precedenti.

Film thriller da vedere stasera in TV

36 Quai des Orfevres, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Roschdy Zem e Valeria Golino. Una sordida storia di tradimenti e vendette all'ombra della centrale di polizia con sede nella via da cui il film prende il suo titolo. Un poliziesco ricco di suspense e pathos, con un cast di grandi interpreti.

Knockout - Resa dei conti, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2011 diretto da Steven Soderbergh, con Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Michael Douglas e Channing Tatum. Mallory Kane, soldatessa dei black ops, scopre che qualcuno vuole incastrarla. Per scoprire chi sia, è pronta a vender cara la pelle.

Bus 657, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2015 diretto da Scott Mann, con Robert De Niro, Jeffrey Dean Morgan, Kate Bosworth, Dave Bautista e Gina Carano. Vaughn è un padre disperato che ha bisogno di soldi per far fronte ai trattamenti medici dei quali necessita la figlia malata. Decide allora di mettersi insieme ad una squadra capitanata da un addetto ai tavoli di un casinò che vuole rapinare il suo stesso luogo di lavoro e contemporaneamente dirottare un autobus pieno di ostaggi da utilizzare come garanzia. De Niro interpreta "Il Papa", il proprietario di un casinò che pratica attività illegali i cui beni sono presi di mira nella rapina.

Film romantici da vedere stasera in TV

Autumn in New York, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico del 2000 diretto da Joan Chen, con Richard Gere, Winona Ryder e Anthony LaPaglia. Lui ha 48 anni, lei 22. Lui è un prezzolato dongiovanni, lei ha una serie di difficoltà di apprendimento, ama le perline ed Emily Dickinson. Tra i due sboccerà un amore che vi farà commuovere.

L'amore non va in vacanza, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia romantica del 2006 diretta da Nancy Meyers, con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach e Rufus Sewell. Due donne che non si conoscono decidono di scambiare le abitazioni per Natale. Ad aspettarle ci sarà l’amore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il maestro di violino, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2015 diretto da Sérgio Machado, con Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni e Fernanda de Freitas. Laerte è un musicista di San Paolo del Brasile. Dopo aver fallito un’audizione, si ritrova a fare l’insegnante di musica in una favela. Una storia di amicizia, musica e voglia di riscatto.

