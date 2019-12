Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 1 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 1 dicembre, in TV su Sky. Animazione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Captive State, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di fantascienza del 2019 diretto da Rupert Wyatt, con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn e James Ransone. Nel 2025 la città di Chicago è governata dagli extraterrestri. Un gruppo di dissidenti organizza una insurrezione per ribellarsi allo stato di polizia instaurato, alle minacce e per rivendicare le proprie libertà civili.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La Paranza Dei Bambini, ore 21:25 Sky Cinema Due

Pellicola di Claudio Giovannesi, basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione e Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono i sei quindicenni protagonisti del film. I ragazzi, vedendo come unica possibilità il crimine ed essendo attratti da motorini fiammanti e abiti firmati, rincorrono soldi e soddisfazioni personali attraverso la ricerca della conquista di potere e di importanza all’interno del Rione Sanità. Il male sembra essere l’unica strada da percorrere in un intersecarsi di azioni, sfide e situazioni pericolose che però non sembrano fermare i ragazzi. L’incoscienza della loro età li avvicinerà sempre di più al mondo criminale. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Philadelphia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Celebre film diretto da Jonathan Demme, con Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Antonio Banderas e Joanne Woodward. Andrew Beckett è un affermato e brillante avvocato di Philadelphia, che viene ingiustamente licenziato dallo studio legale in cui lavora perché malato di AIDS. L’uomo fa causa ai suoi ex colleghi, assistito da un avvocato di colore. Il film ha vinto due Premi Oscar e due Golden Globe.

Jane Got a Gun, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2015 diretto da Gavin O’Connor, con Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo Santoro e Noah Emmerich. A una donna viene ucciso il marito fuorilegge dalla sua pericolosa gang. Sa che dovrà difendere se stessa, i suoi figli e la sua fattoria da un nuovo attacco e si prepara con l’aiuto di un ex amante.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Dickens - L'uomo che inventò il Natale, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film del 2017 diretto da Bharat Nalluri, con Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Edwards, Morfydd Clark, Donald Sumpter e Miles Jupp. In un momento difficile della sua vita creativa, lo scrittore Charles Dickens si riscatta trovando ispirazione nella carola del “Canto di Natale”. Un film emozionante per iniziare con entusiasmo il periodo delle feste.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Baffo & Biscotto - Missione spaziale, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Victor Azeev. Il castoro Biscotto è preciso e abitudinario. Quando il gatto Baffo si trasferisce a vivere da lui, la sua vita cambia totalmente. I due, infatti, si alleano contro pericolosi alieni Sgraffignani, giunti sulla Terra su di un disco volante.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Wake of Death - Scia di morte, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto da Philippe Martinez, con Jean-Claude Van Damme, Valerie Tian, Anthony Fridjohn, Claude Hernandez e Andre Jacobs. Ben Archer sfida un clan di assassini in un action sulla vendetta. Il brutale omicidio della moglie scatena la ferocia di un ex gangster contro la mafia cinese.

Altitude - Paura ad alta quota, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film d’azione americano del 2017 diretto da Alex Merkin, con Denise Richards, Dolph Lundgren, Jonathan Lipnicki e Greer Grammer. Gretchen, agente dell’FBI, è su un volo per Washington quando il passeggero accanto a lei le fa una proposta davvero inusuale: 75 milioni se sarà in grado di far atterrare l’areo che, di lì a poco, sarà dirottato dai terroristi. Ha inizio un’avventura adrenalinica che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Kong: Skull Island, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione diretto da Jordan Vogt-Roberts, con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson e Tian Jing, John Ortiz. All'indomani del ritiro delle truppe americane dal Vietnam, due scienziati sui generis convincono Washington a finanziare una missione segreta alla scoperta di un'isola nel sud del Pacifico. Quando gli elicotteri superano la nube tempestosa che nasconde l'isola al mondo esterno, fanno ben presto conoscenza con un gigantesco gorilla, venerato come un dio e chiamato Kong.

Gran Torino, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2008 diretto e interpretato da Clint Eastwood, con Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley, Lee Mong Vang, Sarah Neubauer, Doua Moua, Dreama Walker, Brian Haley e Geraldine Hughes. Walt Kowalski è un veterano della guerra in Korea a cui un teenager tenta di rubare la sua Gran Torino del 1972. Inizia un rapporto nel quale l’uomo cerca di educare e correggere il ragazzo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Questo pazzo sentimento, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 1997 diretto da Carl Reiner, con Bette Midler, Dennis Farina, Paula Marshall, Gail O'Grady e David Rasche. In occasione del matrimonio della loro figlia, due divorziati riscoprono la passione e riprendono ad avere rapporti, mettendo in discussione le coppie che si pensavano ormai definite. Una commedia divertente e sofisticata, grazie anche all’interpretazione dei due attori protagonisti.

Segni particolari: bellissimo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 1983 diretta da Pipolo, Franco Castellano, con Adriano Celentano, Federica Moro, Simona Mariani, Tiberio Murgia e Gianni Bonagura. Per allontanare le spasimanti che vogliono sposarlo, uno scrittore chiede alla giovane vicina di fingersi sua figlia.

La verità, vi spiego, sull'amore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia del 2017 di Max Croci con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini ambientato a Torino e tratto dal romanzo omonimo della scrittrice torinese Enrica Tesio. La pellicola racconta la storia di Doria che, dopo sette anni di vita insieme e due figli, viene lasciata dal marito Davide. La donna sprofonda nella disperazione. Quello che le è capitato è una catastrofe di cui non riesce a farsi una ragione e che considera del tutto inspiegabile. Ci vorranno una lunga serie di incontri e vicissitudini perché Dora prenda finalmente coscienza di sé e della propria responsabilità per quanto è accaduto.

Una spia e mezzo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia d’azione diretta da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Ryan Hansen e Danielle Nicolet. Calvin Joyner ha sposato la sua fidanzatina del liceo, Maggie. Robbie Weirdicht era il super ciccione, che l'ultimo giorno era stato trascinato nudo da un gruppo di bulli di fronte ad una palestra gremita di allievi. Vent'anni dopo, Robbie si fa chiamare Bob Stone, è un ragazzone tutto muscoli e salva il mondo per conto della CIA.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

The Bourne Supremacy, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di spionaggio americano del 2004 diretto da Paul Greengrass, con Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen, Brian Cox e Julia Stiles. Jason Bourne, che ha abbandonato la sua vita da agente segreto, si vede costretto a tornare in missione per scoprire chi ha commesso un duplice omicidio facendo ricadere la colpa su di lui.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

L’amore all’improvviso - Larry Crowne, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film sentimentale del 2011 diretto e interpretato da Tom Hanks, con Tom Hanks, Julia Roberts, Bryan Cranston, Cedric the Entertainer e Taraji P. Henson. A 45 anni Larry viene licenziato dal suo lavoro come commesso di un ipermercato americano. Decide di iscriversi di iscriversi all'università, dove conosce la bellissima professoressa Mercedes.

