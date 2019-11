È arrivato nelle sale italiane I racconti di Parvana – The Breadwinner, film d’animazione che racconta di una ragazzina afghana che si fa passare per maschio per mantenere la famiglia dopo l’arresto del padre. La pellicola potrebbe entrare nell’elenco dei migliori film d’animazione "per adulti": ecco gli altri titoli in classifica.

di Marco Agustoni

Non chiamateli cartoni animati



L’equazione “film d’animazione = film per bambini”, sostenuta nel tempo dalla definizione ormai desueta di “cartoni animati”, è per fortuna stata accantonata da un pezzo. E negli ultimi anni si è compreso sempre più il ruolo che l’animazione può giocare all’interno del cinema tout court.

Per questo e per altri motivi, è in aumento il numero di film e serie tv d’animazione prodotte pensando specificamente a un pubblico adulto. Guardando al versante televisivo, ad esempio, negli ultimi anni hanno riscosso molto successo serie che difficilmente potrebbero interessare a un pubblico under 18 come la brillante Bojack Horseman di Raphael Bob-Wacksberg.

Sul fronte del grande schermo vi è uguale fermento, come testimonia l’uscita nelle sale da lunedì 25 novembre de I racconti di Parvana – The Breadwinner, pellicola diretta da Nora Twomey e prodotta, tra gli altri, da Angelina Jolie, che si è aggiudicata una nomination agli Oscar nel 2018 come Miglior film d’animazione.

I racconti di Parvana racconta la storia di una ragazzina afghana che, dopo l’arresto del padre da parte dei talebani, decide di tagliarsi i capelli e di farsi passare per un cugino, al fine di poter mantenere la famiglia rimasta priva di una figura maschile di riferimento, e quindi impossibilitata tanto a guadagnarsi da vivere, quanto a compiere azioni da tutti i giorni come fare acquisti al mercato.

I racconti di Parvana si è aggiudicato il plauso della critica, e potrebbe entrare nel novero di quelli che vengono ritenuti i migliori film d’animazione non per bambini: ecco gli altri titoli pensati esplicitamente per un pubblico adulto con i quali se la deve vedere per entrare in classifica, riportati in ordine cronologico di uscita (escludendo quindi pellicole che, pur apprezzatissime anche da spettatori più cresciuti, in grado di cogliere determinate sfumature difficili da afferrare per un bambino, includono nel loro target anche i più giovani, come molti film della Pixar o di Hayao Miyazaki, o ancora come il film premio Oscar Rango di Gore Vidal) .

I migliori film d’animazione “per adulti”





Yellow Submarine (1968)

Non che un bambino non possa amare Yellow Submarine di George Dunning, ma questa pellicola nata per sfruttare l’onda lunga della Beatlesmania, pur essenziale nel suo messaggio di fondo a base di All You Need is Love, contiene una serie di sequenze lisergiche e di riferimenti culturali che possono essere colti appieno solo da un pubblico adulto, senza considerare il fatto che come prodotto è stato pensato per un pubblico composto per lo più da 20-30enni. La storia è quella di John, Paul, Ringo e George che, a bordo di un sottomarino giallo, partono assieme a uno strampalato capitano per salvare Pepelandia dall’invasione dei malvagi Biechi Blu.