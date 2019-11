Midway, la trama del film

Il 27 novembre giunge in sala il nuovo film del celebre regista Roland Emmerich. Una pellicola che racconta una storia vera, riportando lo spettatore nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, mescolando abilmente azione e dramma. Cast stellare per questa produzione, con Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart e Dennis Quaid, ai quali si aggiungono le partecipazioni di Patrick Wilson e Nick Jonas.

Midway, la trama

Tre giorni di cruenta battaglia nel Pacifico, con americani e giapponesi da una parte e dall’altra. Ecco come riassumere in breve la battaglia delle isole Midway, secondo atto, a distanza di pochi mesi, del confronto tra soldati statunitensi e nipponici, dopo l’attacco a Pearl Harbour. Il tutto ha inizio il 4 giugno del 1942, con Emmerich che ha deciso di esaltare i protagonisti di quel conflitto, che ha segnato l’andamento della Seconda Guerra Mondiale. La telecamera segue soldati semplici e alti in rango, evidenziando gli incredibili sacrifici compiuti per combattere il nemico.

La pellicola racconta la trama dal punto di vista degli aviatori come dei marinai. Una vera e propria impresa, considerando come dopo Pearl Harbour il risultato di questo scontro era per molti scontato, in favore del Giappone. Impossibile non partire proprio dall’attacco del 7 dicembre 1941, che di fatto portò gli Stati Uniti a entrare ufficialmente nel conflitto mondiale. Dopo quel duro colpo subito, nel Pacifico prende il comando l’ammiraglio Cheter Nimitz, interpretato da Woody Harrelson. Pochi uomini e armi a disposizione, il che non pone i soldati americani nella più rosea delle posizioni. Nimitz è però uno stratega bellico e ha dalla sua un elemento cruciale: la voglia di rivalsa e vendetta dei suoi. Dopo aver studiato un piano, i bombardieri americani giungono a Tokyo, mentre un team lavora per decodificare i messaggi dei giapponesi. Si ritiene che l’obiettivo del prossimo attacco possa essere l’atollo di Midway ma da Washington non concedono il via libera. Nimitz dovrà prendere una decisione che cambierà il corso della storia.

Midway, cosa sapere

È innegabile come si tenda a studiare con maggiore attenzione le porzioni di storia che vedono la propria nazione coinvolta. Un discorso valido per l’Italia come per tutta l’Europa e il mondo. Ciò vuol dire avere spesso una visione ridotta di quanto accaduto nei decenni precedenti, anche in epoca moderna. Basti pensare alla Seconda Guerra Mondiale, che vide il Pacifico come uno dei fronti più importanti. Innumerevoli le storie da raccontare, spesso al centro di narrazioni cinematografiche e televisive. Lo scontro tra Stati Uniti e Giappone è stato decisivo ed Emmerich ha deciso di volgere lo sguardo su uno dei veri e propri crocevia del conflitto mondiale. Si tratta del conflitto svoltosi nei pressi dell’Atollo Midway, a poco più di 5 km dall’arcipelago delle Hawaii.

Una battaglia epocale, svoltasi nel 1942, che vide stavolta gli americani trionfare, dopo aver subito un attacco senza preavviso il 7 dicembre 1941 a Pearl Harbour. Un episodio storico già raccontato al cinema in passato. Occorre fare un salto indietro fino al 1976, con Charlton Heston, Toshiro Mifune, Henry Ford a e Robert Mitchum ne La battaglia di Midway.

Ci riprova Emmerich, che torna a dirigere una pellicola dal grande budget, con il pubblico affezionato che spera di ritrovare quel misto di spettacolarità e sentimenti che ha da sempre caratterizzato la sua carriera. Basti ricordare alcuni dei suoi titoli più famosi, da Stargate a Independence Day, fino a The Day After Tomorrow.