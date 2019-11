Joker, il sequel del film tra conferme e smentite

The Hollywood Reporter ne è certo: Joaquin Phoenix tornerà a vestire i panni del Joker nel suo sequel. Ma succederà per davvero?

Di tutto il 2019, “The Joker” è stato il film più amato. Il più chiacchierato, il più commentato. E, oggi, arriva una splendida notizia per i suoi fan: con molta probabilità, presto Joaquin Phoenix tornerà a vestire i panni del clown assassino. E l’attesa è già altissima.

Del resto, nonostante la stroncatura del Time, il Joker di Phoenix ha convinto un po’ tutti: il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori che - addirittura - parlano di un possibile Oscar. Ma davvero “The Joker 2” ci sarà? E di cosa parlerà?

“The Joker 2”: l’annuncio dell’Hollywood Reporter

A far trapelare l’indiscrezione è stato il sito The Hollywood Reporter: una fonte avrebbe rivelato che, il sequel di “The Joker”, è già in lavorazione. Del resto, il film di Todd Phillips è stato un successo enorme: solamente in Italia ha incassato 28.800.000 di euro, mentre negli Stati Uniti il solo weekend di apertura ha registrato l’incasso record di 96.2 milioni di dollari.

Secondo il sito, Phillips avrebbe lanciato a Toby Emmerich, presidente del Warner Bros. Pictures Group, una proposta decisamente ambiziosa: sviluppare film che raccontino le origini dei personaggi DC. Emmerich avrebbe tentennato, poiché la Warner Bros. con quei personaggi è super protettiva, ma - a detta della fonte - avrebbe acconsentito ad un film sulle origini del Joker.

Per il momento, la conferma ufficiale non c’è: ciò che è certo è che, se “Joker 2” sarà, nei panni del protagonista ritroveremo lo straordinario Joaquin Phoenix. La sua interpretazione - la stessa che lo rende un papabilissimo candidato all’Oscar come miglior attore protagonista - ha fruttato alla casa produttrice 1 bilione di dollari di incasso, avvicinandosi ad “Aquaman” (1.15 bilioni) e “Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno” (1.08 bilioni), e raggiungendo “Il Cavaliere Oscuro”. Il tutto, con un budget (60 milioni di dollari) nettamente inferiore e col suo essere vietato ai minori.

Non solo Joker, però: Todd Phillips avrebbe pensato di esplorare anche le origini di Wonder Woman con la sua adolescenza sull’isola segreta di Themyscira, mentre la nascita di Batman è oggi nelle mani di Matt Reeves, regista di “The Batman” con Robert Pattinson.

“The Joker 2”: i dubbi

Nonostante l’annuncio del The Hollywood Reporter, il resto della stampa americana ha utilizzato toni decisamente più cauti in merito al sequel di “The Joker”: Variety ha scritto che Phillips e la Warner Bros. stanno prendendo in considerazione l’idea, ma che al momento sul tavolo non vi è alcun accordo.

Del resto, sono già tanti i sequel ad oggi in lavorazione in casa DC Comics: “Wonder Woman 1984”, “Birds of Prey” (sequel di “Suicide Squad), “The Batman”. Ecco dunque che per “The Joker 2” non c’è neppure un’idea di data, al momento. Solamente possibili sviluppi di diverse “origin stories” da parte di Warner Bros. e Todd Phillips, attualmente al vaglio.

Dove sta la verità? Solo il tempo (e Hollywood) possono dirlo. Intanto ai fan non resta che sperare.