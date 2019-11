Il 5 dicembre al cinema arriva L'Immortale , il film che racconta la storia dell'eroe negativo di Gomorra. In questa intervista integrale Marco D'Amore annuncia anche che tornerà in Gomorra 5

E’ passato tanto tempo dalla fine della terza stagione e ora siamo finalmente giunti a una svolta: dal 5 dicembre, al cinema, torna Ciro L’Immortale. E poi tornerà a Gomorra perché la storia insegna che in quelle trame nulla è mai finito davvero.



In questo video Marco d’Amore racconta di lui ed esordisce dicendo che “la cosa più importante da svelare è che il personaggio c’è. E’ un capitolo di Gomorra con una sua identità ben precisa e che svela come continua la sua storia dopo il finale della terza stagione. Il difficile è stato mantenere il segreto su che fine avesse fatto il personaggio. Ma la curiosità intorno a lui è rimasta e si è pensato che ci fosse ancora. Da due anni mi sento chiedere se è vivo o è morto. Sono convinto che la notizia della nuova vita che gli abbiamo regalato possa avere un forte impatto sul fan base di Gomorra. Eccita gli animi, incuriosisce le intelligenze ma soprattutto suscita interrogativi: è giusto che questo processo creativo non sia pacificatore ma scuota le coscienze. Stiamo mettendo le mani dentro un uomo nero, che ha fatto scelte ingiustificabili ma ha creoto una empatia: dietro la faccia nera ci sono sensibilità e fragilità.



Nell’universo di Ciro di Marzio nulla è lasciato al caso. L’immortale nasce nel tempo. E’ un progetto lungo ma anche abbiamo spesso messo in discussione. Lo abbiamo attaccato da tutte le parti il progetto. Ci sono percorsi narrativi che mettono in relazione Gerry e Ciro nella buona e nella cattiva sorte. Basti pensare alla sparatoria della fine del primo episodio. Di solito parliamo della morte come elemento pacificatore ma non lo è per Ciro, la sua pena è scontare la vita in terra, l’immortalità non è un dono bensì una condanna.



La quarta stagione di Gomorra si è conclusa col decimarsi di tutti quelli che stavano intorno a Genny. Sono rimaste piccole cellule sparse, i figli di Levante e i talebani di Sangueblu. La quinta stagione tira le fila di tutto”.