Film thriller da vedere stasera in TV

Giustizia privata, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2009 diretto da F. Gary Gray, con Jamie Foxx, Gerard Butler, Leslie Bibb, Bruce McGill, Colm Meaney e Viola Davis. Un uomo rimane sconvolto quando scopre che i killer che hanno ucciso la sua famiglia sono nuovamente a piede libero. Decide di farsi giustizia da solo, puntando al procuratore che ha orchestrato l’accordo per rimettere in libertà gli assassini.

Live! - Ascolti record al primo colpo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2007, scritto e diretto da Bill Guttentag, con Eva Mendes e David Krumholtz. L’ambiziosa dirigente di una rete televisiva, Katy Courbet, lancia e produce uno show TV molto controverso nel quale i concorrenti giocano alla roulette russa per soldi.

Film biografici da vedere stasera in TV

Frankie & Alice, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico canadese del 2010 diretto da Geoffrey Sax, con Halle Berry, Stellan Skarsgard, Phylicia Rashad e Chandra Wilson. Frankie è una go-go dancer afro-americana che soffre di disturbo dissociativo dell’identità e lotta per conservare la propria personalità mentre ha a che fare con due alter ego molto particolari: un bambino di sette anni di nome Genius e una donna bianca razzista del nome Alice. Con lo scopo di risolvere i suoi problemi, Frankie si rivolge ad Oz, noto psicoterapeuta, per trovare l’origine dei suoi fantasmi.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Operazione Tuono, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film di spionaggio del 1965 diretto da Terence Young, con Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter e Guy Doleman. L’agente segreto Bond deve fermare Emilio Largo, numero due dell’organizzazione La Spectre che torna a minacciare il mondo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Lissy - Principessa alla riscossa, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2007 diretto da Michael Herbig. La principessa Lissy vive nel suo castello in Baviera insieme al suo imbranato marito Franz e all’odiosissima suocera Frau Bruckner. Nel corso di una notte, viene rapita da uno yeti, che alla fine non si rivela poi così malvagio.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Seven Sisters, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di fantascienza diretto da Tommy Wirkola, con Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari e Christian Rubeck. In un futuro tetro, la sovrappopolazione obbliga il governo a misure estreme. Il piano di Nicolette Cayman prevede di obbligare le famiglie ad avere un solo figlio: fratelli e sorelle saranno ibernati in attesa di tempi migliori. Ma Terrence riesce ad aggirare i controlli del Child Allocation Bureau, facendo assumere alle sue sette nipotine gemelle la medesima identità.

Film horror da vedere stasera in TV

Hell Fest, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror diretto da Gregory Plotkin, con Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus, Cristian James Abvincula, Matt Mercurio. È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone.

Scappa: get out, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un film horror del 2016 diretto da Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones e Stephen Root. Chris e Rose sono una coppia: lui è afroamericano, lei caucasica. Quando arriva il giorno del fatidico incontro con i genitori di Rose, Chris è titubante ma Rose garantisce che per loro il fatto non comporta alcun problema. Sotto l'apparenza di un'accoglienza cortese, Chris avverte che c’è qualcosa di strano.

Film commedia da vedere stasera in TV

Suocero scatenato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Gavin Wiesen, con Emile Hirsch, J. K. Simmons, Kristen Schaal, Taran Killam e Hunter Parrish. Mr.Gallo è un lavoratore instancabile e giramondo, raramente nello stesso posto per più giorni di fila. Durante un viaggio last minute a Los Angeles scopre che l’amata figlia è scomparsa. Per ritrovarla, l’uomo d’affari coinvolge l’ex fidanzato della ragazza, il bizzarro e introverso Martin, che ancora sta cercando di superare il trauma della rottura. I due intraprenderanno un viaggio pieno di avventure, destinato a cambiare le loro vite e il loro modo di vedere le cose.

Quasi nemici – L’importante è avere ragione, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia francese del 2017 diretta da Yvan Attal, con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra e Yvonne Gradelet. Neilah è una giovane ragazza che desidera diventare un avvocato di prestigio. Sulla sua strada incontra Pierre Mazard, professore e provocatore nato. Tacciato di misoginia e razzismo, il docente si trova costretto a insegnare alla ragazza la nobile arte della retorica, usata sin dall’antichità per far valere le proprie ragioni. Da queste lezioni entrambi impareranno qualcosa di molto importante.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Detroit, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Kathryn Bigelow, con Will Poulter, Hannah Murray, Jack Reynor, John Boyega e Anthony Mackie. Nel 1967, nel ghetto nero di Detroit, ha luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendono alcolici senza permesso. Un episodio di brutalità da parte della polizia è il sequestro di un gruppo di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all'interno del Motel Algiers.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La mummia, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’avventura del 2017 diretto da Alex Kurtzman, con Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella e Jake Johnson. Ahmanet è una principessa egiziana sepolta nel deserto che viene risvegliata accidentalmente da una battaglia nel Medio Oriente. Un soldato e una scienziata sono chiamati a fermare la pericolosa creatura prima che sia troppo tardi.

Film storici da vedere stasera in TV

300, ore 21:15 Premium Cinema Emergy

Film storico del 2006 diretto da Zack Snyder, con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan e Michael Fassbender. Serse, re dei persani, decide di invadere la Grecia riprendendo, così, la guerra iniziata dal padre Dario I. Per contrastare l’avanzata dei nemici, le città greche si riuniscono sotto la guida del re spartano Leonida.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Ho voglia di te, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film del 2007 firmata da Luis Prieto, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Katy Louise Saunders, Filippo Nigro e Susy Laude. Tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, è il seguito di “Tre metri sopra il cielo”. Troviamo gli stessi protagonisti del primo film con una consapevolezza e una maturità maggiori.

Tre metri sopra il cielo, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film del 2004, diretto dal regista Luca Lucini e tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”. Con Riccardo Scamarcio, Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Luigi Petrucci, Katy Louise Saunders e Mauro Meconi. Step e Baby fanno parte di due realtà completamente diverse, anche se entrambi provengono da famiglie benestanti. Lei è una studentessa modello, lui un teppista dal passato violento. I due finiscono per innamorarsi, ma dopo la morte di Pollo, migliore amico di Step, nulla sarà come prima.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Rush Hour - Due mine vaganti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’azione del 1998, con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Chris Penn, Philip Baker Hall, Elizabeth Peña e la regia di Brett Ratner. L'ispettore Lee di Hong Kong viene chiamato dal console cinese a Los Angeles per aiutare l'FBI nelle indagini per il rapimento della figlia. Una pellicola ricca di azione, movimento e suspense, perfetta per gli amanti del genere e i fan del mitico Jackie Chan.

